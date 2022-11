Widerstand gegen Polizeibeamte

Sonntag, 20.11.2022, 03.07 Uhr

Limburg – Staffel, Elzer Straße, Diskothek

Ein 17 – jähriger aus Diez, der nach Streitigkeiten bei Ermittlungen der Polizei in der Diskothek festgenommen werden sollte, widersetzte sich den Beamten bei der Festnahme. Der junge Mann schlug mit den Ellenbogen wild um sich und versuchte sich so der Festnahme zu widersetzen. Mit großer Kraftanstrengung konnte er dann jedoch durch die Beamten festgenommen und zur Wache verbracht werden. Dort wurde er im Gewahrsam ausgenüchtert.

Gefährliche Körperverletzung durch „Kopfnuss“

Sonntag, 20.11.2022, 00.10 Uhr

Limburg – Staffel, Elzer Straße, Diskothek

Ein 19 – jähriger aus Diez versetzte einem bisher noch unbekanntem Geschädigten einen Stoß mit seinem Kopf gegen den Kopf des Geschädigten. Durch Zeugen wurde die Polizei hinzugezogen. Zwischenzeitlich war der Geschädigte nicht mehr vor Ort. Der stark alkoholisierte Beschuldigte wurde festgenommen und musste im Polizeigewahrsam der Polizeistation Limburg ausgenüchtert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Trunkenheit, Fahrerflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonntag, 20.10.2022, 00.10 Uhr

Hadamar, Mainzer Landstraße

Ein 26 – jähriger aus Elz befuhr mit seinem schwarzen Ford Fiesta die Mainzer Landstraße aus Richtung Elz in Richtung Hadamar. In Höhe Hausnummer 69 stieß er dann, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, gegen ein halbseitig auf der Fahrbahn geparkten Pkw. Sodann kam er auf die Idee seine Kennzeichen abzumontieren und zu Fuß zu flüchten. Er konnte dann durch die Polizei ermittelt und festgenommen werden. Auf der Wache der Polizeistation Limburg wurde dann eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Den Führerschein brauchte die Polizei nicht sicherzustellen – er hatte keinen. Nun darf er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 8000.- EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 18.11.22, 16.00 Uhr – Samstag, 19.11.22, 11.00 Uhr Selters – Eisenbach, Mühlstraße 1

Ein 39 – jähriger Fahrzeughalter aus Eisenbach hatte seinen weißen VW Golf am Fahrbahnrand geparkt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte das Fahrzeug beim Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw ist ein Schaden am hinteren linken Kotflügel entstanden. Die Höhe des Schadens wird auf 500.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65589 Hadamar, Johann-Thüringer-Straße 6

Tatzeit: Samstag, 19.11.2022, 04:15 Uhr

Sachverhalt:

Ein/e unbekannte/unbekannter Fahrzeugführerin/Fahrzeugführer befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug am frühen Samstagmorgen die Johann-Thüringer Straße in Hadamar. Gegen 04:15 Uhr vernahm ein Anwohner einen lauten Knall. Die/Der Unbekannte hatte einen schwarzen Ford Focus erheblich beschädigt und dabei einen geschätzten Sachschaden von etwa 10.000 EUR verursacht. Anschließend entfernte sich die/der Täterin/Täter in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Wohungseinbruchdiebstahl

Tatort: 65614 Beselich-Niedertiefenbach, Runkeler Straße

Tatzeit: Freitag, 18.11.2022, 18:00 Uhr bis 19:55 Uhr

Sachverhalt:

Ein unbekannter Täter begab sich über die Hofeinfahrt auf die rückwärtige Seite eines Einfamilienhauses in der Runkeler Straße in Niedertiefenbach. Dort wurde ein Kellerfenster aufgehebelt. Durch den Keller gelangte der Täter in das Erdgeschoss. Hier wurden diverse Räume durchsucht. Dadurch konnten Wertgegenstände aufgefunden und entwendet werden. Der Wert des Stehlguts steht bislang nicht fest. Im Anschluss entfernte sich der Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Unfälle nach Schneefall, Unfall mit verletzter Fahrerin.

Tatort: 35789 Weilmünster-Dietenhausen, B456

Tatzeit: Samstag, 19.11.2022, 10:10 Uhr

Sachverhalt:

Am Samstagmorgen schneite es im Kreisgebiet. Es kam aufgrund der Witterung zu mehreren Unfällen. Die 29-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza befuhr die B456 von Weilburg aus kommend in Richtung Usingen, als sie in Höhe Weilmünster-Dietenhausen zunächst ins Schleudern geriet und dann von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Beim Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus untersucht wurden. Am Fahrzeug entstand zudem Sachschaden in Höhe von 6000 EUR.

Unfall mit Sommerreifen auf glatter Straße

Tatort: 35781 Weilburg, B456 Abfahrt Hasselbach

Tatzeit: Samstag, 19.11.2022, 08:45 Uhr

Der 22-jährige Fahrer eines Toyota Yaris befuhr die B456, von der B49 kommend, in Richtung Weilburg. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Schilder. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass am PKW Sommerreifen montiert waren. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von 3000 EUR.