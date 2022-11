Wiesbaden: Die Polizei-News

Zugeschlagen und Pfefferspray versprüht, Wiesbaden,

Nordost, Platter Straße, Samstag, 19.11.2022, 21:08 Uhr

(cp)Unbekannte Jugendliche zündeten Samstagabend in der Platter Straße

Feuerwerkskörper. Als ein Anwohner sie darauf ansprach, wurde er geschlagen und

mit Pfefferspray besprüht.

Gegen 21:10 Uhr vernahm ein 32 Jahre alter Bewohner eines Mehrfamilienhauses von

der Straße her laute Knallgeräusche. Um nach dem Rechten zu sehen ging der Mann

auf den Balkon und sah auf dem Gehweg vier Jugendliche, die mit

Sylvester-Knallern um sich warfen. Er bat die jungen Männer damit aufzuhören,

woraufhin diese ihn beleidigten und einen Böller in seine Richtung warfen. Der

Mann wurde glücklicherweise nicht getroffen, ging dann aber hinunter auf die

Straße und stellte die Jugendlichen zur Rede. Einer von ihnen schlug dem

32-Jährigen dann sofort ins Gesicht und als er sich hiergegen zur Wehr setzen

wollte, sprühte ihm ein anderer aus der Gruppe noch Pfefferspray ins Gesicht.

Der Mann flüchtete sich daraufhin in das Haus und alarmierte die Polizei. Als

diese eintraf, waren die Täter über alle Berge und konnten im Rahmen der

Fahndung auch nicht mehr angetroffen werden. Der Täter, der zugeschlagen hatte,

wird als 15 bis 16 Jahre alt und etwa 185 cm groß beschrieben. Er soll blondes

gelocktes Haar und verkehrt herum ein Basecap getragen haben. Der Täter mit dem

Pfefferspray sei etwa im gleichen Alter und dunkel gekleidet gewesen. Die beiden

anderen Jugendlichen können nicht beschrieben werden. Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten, sich unter 0611/ 345-2140 bei 1. Polizeirevier zu melden.

Abdeckung für Taufbecken aus Kirche gestohlen, Mainz-Kostheim, Kirchplatz,

Samstag, 05.11.2022 bis Samstag 12.11.2022

(ds) Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum vom

Samstag, 05.11.2022 bis Samstag 12.11.2022 die Abdeckung für das Taufbecken aus

einer Kirche in Mainz-Kostheim. Die Täter betraten offenbar die nicht

verschlossene Kirche und gelangten zum Taufbecken, welches sich hinter dem Altar

befindet. Hier entwendeten sie die metallene Abdeckung des Beckens und konnten

sich unerkannt entfernen. Die Abdeckung ist kreisrund mit einem Durchmesser von

50 cm und besteht aus einer Kupfer-Messing Legierung. Auf dem Deckel ist ein

kleines Kreuz verschraubt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem

2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2240 in Verbindung zu

setzen.

Einbruch in Doppelhaushälfte,

Wiesbaden, Wendelsteinstraße, Freitag, 18.11.2022, zwischen 17:45 und 20:50 Uhr

(am) Am Freitagabend nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner

aus, um in eine Doppelhaushälfte in der Wendelsteinstraße einzubrechen und dort

Wertsachen zu entwenden. Der oder die Einbrecher drangen zwischen 17:45 und

20:50 Uhr über den Garten zum Haus vor und kletterten dort mit Hilfe eines

Gartenstuhls über das Regenfallrohr auf den Balkon. Dort wurde die Balkontüre

aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. In dem Haus wurden

sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Hieraus wurden Schmuck und Bargeld

in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Anschließend wurde das Haus über

eine Terrassentüre wieder verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu melden.

Bei Autoaufbruch auf frischer Tat ertappt, Wiesbaden, Mitte, Bahnhofstraße,

Samstag, 19.11.2022, 18:55 Uhr

(cp)Ein Wiesbadener überraschte Samstagabend in der Innenstadt eine Frau, als

diese gerade sein Auto durchwühlte. Sie flüchtete, konnte aber durch die Polizei

festgenommen werden.

Der 37 Jahre alte Mann fuhr am Nachmittag mit einer Bekannten in die Innenstadt

und stellte sein Auto in der Bahnhofstraße ab. Als die beiden gegen 18:55 Uhr zu

dem Fahrzeug zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht. Im Auto saß eine ihnen

unbekannte Frau und durchwühlte den Innenraum. Der Besitzer sprach die Dame an,

die daraufhin ausstieg und ohne Beute gemacht zu haben in Richtung Reisinger

Anlage wegging. Hier konnte die Polizei kurze Zeit später auch die mutmaßliche

Täterin, eine 22 Jahre alte Frau aus Mainz, im Rahmen der Fahndung festnehmen.

Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Freitag, 18.11.2022, 11:00 Uhr

(ds) Am Freitagmittag gelang es Trickdieben, das Handy einer Frau unbemerkt zu

entwenden. Die 35-Jährige hielt sich gegen 11:00 Uhr in der Friedrichstraße auf,

wo sie von zwei Frauen in einer ihr unbekannten Sprache angesprochen wurde.

Während eine Frau der Geschädigten einen Zettel vorhielt, drängte sich die

andere Frau nah an die Geschädigte vorbei. Nachdem sich schließlich die beiden

Frauen wieder entfernt hatten, bemerkte die Geschädigte kurz darauf, dass ihr

Handy, ein Samsung A10, entwendet wurde. Nach Angaben der Geschädigten soll die

erste Täterin ca. 45 – 50 Jahre alt, 165 bis 170cm groß und von kräftiger Statur

gewesen sein. Sie hatte schwarze Haare, trug eine medizinische Maske und war mit

einer weißen Fleecejacke mit Kapuze und einem bodenlangen, schwarz-weißen Rock

bekleidet. Die zweite Frau war 50 bis 60 Jahre alt, 158 – 160 cm groß und sehr

dünn. Sie hatte rote Haare, die mit einem Gummiband zusammengebunden waren und

war mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140

entgegen.

Fahrzeugführer fährt entgegen der Fahrtrichtung Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

Samstag, 19.11.2022, 15:00 Uhr

(schü)Nach vorausgegangenen Streitigkeiten kam es am vergangenen Samstag in der

Dotzheimer Straße zwischen 1. und 2. Ring möglicherweise zu Gefährdungen von

anderen Fahrzeugführern. Ein namentlich bei der Polizei bekannter Mann hatte

nach Zeugenaussagen auf der Dotzheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt eine

in dieselbe Richtung fahrende PKW-Fahrerin zunächst überholt und anschließend

sein Fahrzeug gewendet. Er befuhr somit mit seinem roten Opel Kombi mit

auffallend rostiger Motorhaube die Dotzheimer Straße nunmehr in Fahrtrichtung

Dotzheim, benutzte hierbei allerdings einen Fahrstreifen in Richtung Innenstadt.

Hierbei fuhr er mit seinem Fahrzeug auf die oben erwähnte PKW-Fahrerin zu. Nach

deren Angaben sei er erst unmittelbar vor einem Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge auf seine Fahrspur gewechselt. Nach Angaben der Frau hätten mehrere

andere Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer ob des Fahrmanövers gehupt. Ob

diese auch durch den Opelfahrer gefährdet wurden oder ihn nur auf sein

Fehlverhalten aufmerksam machen wollten, konnte die Geschädigte nicht sagen. Die

Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die entweder

selbst durch das Fahrmanöver gefährdet wurden oder Zeugen des Vorfalls waren,

sich unter (0611)345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

Brand in Vereinshaus,

Wiesbaden-Biebrich, Uferstraße, Freitag, 18.11.2022, 22:30 Uhr

(ds) Am Freitagabend kam es in einem Vereinshaus in Wiesbaden-Biebrich zu einem

Brand mit hohem Sachschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei wurden

gegen 22:30 Uhr alarmiert, nachdem von Passanten Rauchentwicklung aus dem

Vereinshaus in der Uferstraße gemeldet wurde. Bei Eintreffen stellte die

Feuerwehr komplett verrauchte Räume im oberen Stockwerk fest. Hier kam es zu

einem Schwelbrand im Jugendraum, der schließlich aufgrund nicht vorhandener

Luftzufuhr erstickte. Nach bisherigen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt

an einem Kühlschrank als Brandursache verantwortlich sein. Der Sachschaden wird

auf 150.000,- Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden

von den Brandermittlern der Kriminalpolizei Wiesbaden geführt.

Beim Abbiegen E-Scooterfahrer übersehen, Wiesbaden, Südost, Mainzer Straße /

Gustav-Stresemann-Ring, Freitag, 18.11.2022, 08:15 Uhr

(cp)Freitagmorgen wurde in Wiesbaden ein Fahrer eines E-Scooters bei einem

Unfall verletzt. Ein Autofahrer hatte den Mann beim Abbiegen übersehen.

Der Autofahrer, ein 37 Jahre alter Mann aus Wiesbaden wartete gegen 08:15 Uhr

aus Richtung Lessingstraße kommend in der Mainzer Straße an einer roten Ampel

vor der Kreuzung Gustav-Stresemann-Ring. Als die Ampel auf Grün umschaltete, bog

er mit seinem Kleinwagen nach links in den Gustav-Stresemann Ring ab. Hierbei

übersah er jedoch einen 20 Jahre alten und ebenfalls aus Wiesbaden stammenden

Fahrer eines E-Scooters. Der Zwanzigjährige hatte an der dortigen Ampel für

Fußgänger und Radfahrer gewartet. Er hatte ebenfalls grün, wollte die Mainzer

Straße jedoch weiter geradeaus in Richtung Gartenfeldstraße befahren. Das Auto

erfasste den Mann auf seinem Elektrotretroller, der hieraufhin stürzte. Er wurde

mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine nahegelegene Klinik eingeliefert.

Da sein „Elektrokleinstfahrzeug“ möglicherweise nicht verkehrstüchtig und auch

nicht versichert war, wird nun aber auch gegen den 20-Jährigen ermittelt. Der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Da kurzzeitig zwei der drei

Fahrspuren gesperrt werden mussten, kam es zu geringfügigen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten,

sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

Unfallflucht mit verletztem Jugendlichen, Wiesbaden, Erbenheimer Straße,

Freitag, 18.11.2022, 13:40 Uhr

(mw) Am Freitagmittag wurde ein 16-jähriger Fahrer eines E-Tretrollers auf der

Erbenheimer Straße von einem Auto so dicht überholt, dass er zu Fall kam und

sich das Handgelenk brach. Der junge Wiesbadener fuhr mit seinem

Elektrokleinstfahrzeug die Erbenheimer Straße aus Richtung Bierstadt in Richtung

Erbenheim, als ihn ein bislang unbekannter Autofahrer bei durchgehendem

Gegenverkehr so dicht überholte, dass der Rollerfahrer in den Grünstreifen neben

der Fahrbahn ausweichen musste. Aufgrund der Schlüpfrigkeit des Rasens stürzte

er und brach sich das linke Handgelenk. Von dem Autofahrer fehlt jede Spur. Ob

es zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam, ist nach jetzigem Stand der

Ermittlungen nicht bekannt. Eine unbekannte, mögliche Zeugin des Unfalls hielt

mit ihrem Fahrzeug an und bat dem jungen Wiesbadener ihre Hilfe an. Diese und

weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen

Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring,

Samstag, 19.11.2022, 03:15 Uhr

(am) Am Samstagmorgen kam ein alkoholisierter Autofahrer auf dem

Theodor-Heuss-Ring von der Straße ab und sorgte für einen erheblichen Schaden.

Ein 25 Jahre alter Mann aus Eltville befuhr mit seinem Pkw Audi den

Theodor-Heuss-Ring in Richtung Biebricher Allee. An der Einmündung zur

Breitenbachstraße kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Straße

ab und stieß dort gegen einen Lichtmast, ein Verkehrsschild und anschließend

gegen eine Mauer. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000,- EUR. Der

Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde jedoch

festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Dieser wurde deshalb

festgenommen und zum Polizeirevier verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme

durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Das verunfallte Fahrzeug war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

