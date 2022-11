Karlsruhe: Europäische Woche der Abfallvermeidung auch in Karlsruhe

Karlsruhe. Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung und gibt am Samstag, 26. November, an den Wertstoffstationen in der Nordbeckenstraße 1 und in der Maybachstraße 10 b kostenlos Brotdosen sowie Thermobecher aus. Pro Person stehen eine Brotdose oder ein Thermobecher zur Verfügung – solange der Vorrat reicht.

Wiederverwendbare Behältnisse zu nutzen spart Folien, Pappbecher und andere Einweg-Produkte. Die Aktion soll deshalb zu einem nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen motivieren und dazu animieren, Lebensmittel nicht zu verschwenden. Mit der Teilnahme an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung will das AfA ein Bewusstsein für diese Themen schaffen und die praktische Umsetzung im Alltag erleichtern.

Dieses Jahr findet die Europäische Woche der Abfallvermeidung vom 19. bis 27. November statt. Ziel der Kampagne ist es, die Öffentlichkeit für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren und durch Aktionen in ganz Europa auf dieses Thema aufmerksam zu machen. So sollen möglichst viele Menschen dazu bewegt werden, mitzumachen und gemeinsam Abfälle zu vermeiden. Weitere Informationen zum Thema Abfallvermeidung und zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung gibt es im Internet unter www.karlsruhe.de/abfall und www.wochederabfallvermeidung.de.

(Quelle: Stadt Karlsruhe)