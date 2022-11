Bad Dürkheim: Autofahrt mit Folgen

Bad Dürkheim OT Leistadt (ots) – Am 18.11.2022 gegen 23:00 Uhr ging die telefonische Meldung bei der Polizei Bad Dürkheim ein, dass ein Fahrzeug in Leistadt Schlangenlinien fahren würde. Der meldende Verkehrsteilnehmer blieb hinter dem Fahrzeug, bis die Streife der Polizei Bad Dürkheim das Fahrzeug in Herxheim am Berg fahrend feststellen konnte.

Der rote VW Golf nutzte während der Fahrt die gesamte Fahrbahnbreite. Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 55-jährigen Mann. Durch die eingesetzten Beamten konnte starker Alkoholgeruch im Fahrzeuginneren festgestellt werden. Beim Verlassen des Fahrzeugs konnte sich der Mann nur durch Abstützen aufrecht halten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,19 Promille. Der 55-Jährige wurde anschließend zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dem Fahrzeugführer wurde nicht nur Blut, sondern auch sein Führerschein abgenommen. Dieser wurde, zusammen mit seinem Fahrzeugschlüssel, sichergestellt. Er darf nun kein Fahrzeug mehr führen. Am roten VW Golf konnten massive Unfallschäden im Bereich der rechten Fahrzeugfront festgestellt werden. Diese lassen auf ein Unfallgeschehen schließen. Derzeit liegen, trotz durchgeführter Ermittlungen, keine Hinweise auf eine genaue Unfallörtlichkeit vor.

Wenn Sie Unfallzeuge von einem Unfall vom 18.11.2022 im Zusammenhang mit einem roten Fahrzeug sind und Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.