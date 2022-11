Breitenstein: Schwerer Verkehrsunfall mit toter Person

Breitenstein – Mit dem Einsatzstichwort “Verkehrsunfall schwer” wurden die Einheiten Elmstein, Iggelbach, Esthal und Lambrecht am frühen Samstagmorgen, 19.11.2022, um 04:24 Uhr auf die L 514 zwischen Breitenstein und der Totenkopfhütte alarmiert.

Die ersteintreffenden Kräfte fanden ein Fahrzeug, welches auf der Beifahrerseite lag vor. In dem Fahrzeug war eine männliche Person eingeschlossen und nicht mehr ansprechbar.

Durch das Heraustrennen der Windschutzscheibe schaffte die Feuerwehr einen Zugang für den bereits anwesenden Rettungsdienst. Der ebenfalls alarmierte Notarzt konnte bei der Person nur noch den Tod feststellen. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und leuchtete die Unfallstelle großräumig aus.

Ob der Fahrer an den Folgen des Unfalls oder an einem medizinischen Notfall, welcher auch erst zu dem Unfall hätte führen können, gestorben ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet und soll nun den Unfallhergang klären.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Straßenreinigung war die Straße zwischen der Totenkopfhütte und Breitenstein voll gesperrt.

Information der Polizei:

In der Nacht des 19.11.2022 kam gegen 04:20 Uhr ein Pkw auf der L514 in Fahrtrichtung Breitenstein aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet das Fahrzeug in Schräglage am Hang, streifte Sandgestein und blieb auf der rechten Fahrzeugseite auf der Fahrbahn liegen. Im Rahmen des Unfalls verstarb der Fahrer des Pkw aus bislang ungeklärter Ursache. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Untersuchung der Todesursache des Fahrers ist eine Obduktion des Leichnams angedacht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie zwecks Straßenreinigungsarbeiten war die Strecke zwischen der Totenkopfhütte und der Zufahrt zur L 514 bei Breitenstein voll gesperrt.