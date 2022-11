Weihnachtsmärkte – Polizei ist präsent (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Die Zeit der Advents- und Weihnachtsmärkte beginnt. In Kaiserslautern öffnet der Weihnachtsmarkt am Montag 21.11.2022. Bis zum Jahresende sorgen die Buden und Stände der Märkte in der Westpfalz für weihnachtliche Stimmung. Doch Obacht: Was für Besucher ein Fest ist, kann es für Diebe und andere dunkle Gestalten im gewissen Sinn auch sein.

Die Polizei hat daher wieder ein Einsatzkonzept erarbeitet, damit Marktbesucher möglichst unbeschwerte Stunden genießen können. Das Konzept sieht unter anderem Fußstreifen der Polizei vor. Die Beamte werden in Uniform und in ziviler Kleidung präsent sein. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, sprechen Sie die Polizisten an.

Zum besseren Schutz vor Taschendieben appelliert die Polizei: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Lassen Sie Ihr Handy oder den Geldbeutel nicht unbedacht am Tresen oder Stehtisch liegen. Nehmen Sie immer nur das mit, was Sie für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt wirklich benötigen. Bargeld und andere Wertsachen sollten Sie, vor dem Zugriff langer Finger geschützt, eng am Körper, am besten unter der Oberbekleidung verdeckt, tragen. Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, wenden Sie sich umgehend an die Polizei.

Zusätzlich zu dem schon gewohnten Bild der Zufahrtssperren wird es auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr eine Videoüberwachung des Marktgeschehens mit mehreren Kamerastandorten geben.

Weiterhin wird die Polizei ihre Verkehrskontrollen rund um die Weihnachtsmärkte verstärken. Möglichst rechtzeitig wollen die Beamten Trunkenheitsfahrten verhindern, beziehungsweise alkoholisierte oder unter dem Einfluss von Drogen stehende Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Denn: Alle sollen nach jedem Marktbesuch sicher nach Hause kommen.

Zudem sind Jugendschutzkontrollen beabsichtigt. In der Innenstadt werden die Polizisten einen Blick darauf haben, dass die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes eingehalten werden. Dazu gehören beispielsweise die Kontrolle der Abgabe und des Verzehrs von alkoholischen Getränken.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Marktbesuchern und Schaustellern eine schöne Adventszeit. Im Notfall sind wir für Sie da. |erf

Wem ist die mutmaßliche Taschendiebin aufgefallen?

Kaiserslautern (ots) – Wem ist am Donnerstagnachmittag in der Königstraße eine circa 1,50 Meter große Frau aufgefallen? Sie ist von zierlicher Statur und hat schulterlange, braune Haare. Zeugen beschreiben eine auffallend spitze, lange Nase und abstehende Ohren. Außerdem habe die Frau schlechte Zähne. Sie sei mit einer hüftlangen, schwarzen Daunenjacke, schwarzer Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Das Muster ihrer Tasche glich dem ihrer Jacke.

Der Frau wird vorgeworfen, gegen 15:20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter einen Taschendiebstahl versucht zu haben. Die Verdächtige wurde dabei beobachtet, wie sie sich an der Handtasche einer Kundin zu schaffen machte. Der Diebstahl wurde von Zeugen verhindert.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat die Frau gesehen? Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631/369 2620 entgegen. |erf

Rot-weißer Sattelschlepper gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines rot-weißen Sattelschleppers, der am Donnerstagnachmittag in der Mainzer Straße unterwegs war. Der Unbekannte stand gegen 14.15 Uhr mit seinem Lkw an der Ampel auf der Linksabbiegerspur, um in die Donnersbergstraße abzubiegen. Rechts daneben auf der Geradeausspur wartete eine 60-jährige Frau mit ihrem Kia Tucson ebenfalls auf “Grün”.

Vermutlich beim Abbiegen streifte der Sattelschlepper den Kia, so dass im hinteren Bereich der Fahrerseite der Kotflügel beschädigt wurde und der Heckstoßfänger aus der Halterung brach. Geschätzte Schadenshöhe: 2.500 Euro.

Der Lkw-Fahrer hatte offenbar nichts von der Kollision mitbekommen, er setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Kia-Fahrerin verständigte zwar zeitnah die Polizei, eine Suche nach dem rot-weißen Sattelschlepper blieb jedoch ohne Erfolg.

Hinweise auf das Fahrzeug, sein Kennzeichen oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 gern unter der Nummer 0631/369-2150 entgegen. |cri

Unfallzeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagnachmittag in der Friedenstraße ereignete. Die bislang vorliegenden Schilderungen der Abläufe sind nicht ganz “schlüssig”, deshalb bitten die Ermittler um weitere Hinweise unter Telefon 0631 369-2150.

Bekannt ist derzeit, dass ein 24-jähriger Mann kurz vor halb 2 mit seinem VW Passat durch die Friedenstraße in Richtung Donnersbergstraße fuhr. Gleichzeitig kam ein 67-jähriger Mann mit seinem Mercedes Benz aus der Nordbahnstraße und bog nach rechts auf die Friedenstraße ab.

Warum es dann zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam, ist noch nicht geklärt. Hier gehen die Schilderungen auseinander. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. |cri

Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) – Zwei Frauen sind am Donnerstag in der Fackelstraße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die beiden 17- und 30-Jährigen hielten sich gegen 16:29 Uhr in einem Modegeschäft auf. Während die 30-Jährige an der Kasse versuchte, den Verkäufer abzulenken, nahm sich die

17-Jährige eine Jacke und ging mit dieser nach draußen.

Der Verkäufer bemerkte dies und hielt die beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen kamen weitere Artikel aus zwei anderen Geschäften zum Vorschein. Diese wurden nach Rücksprache mit Mitarbeitern ebenfalls entwendet.

Die beiden Langfinger können mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Hausverbote in den betroffenen Läden dürften ihnen ebenfalls sicher sein. |elz

Unfallzeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagnachmittag in der Friedenstraße ereignete. Die bislang vorliegenden Schilderungen der Abläufe sind nicht ganz “schlüssig”, deshalb bitten die Ermittler um weitere Hinweise unter Telefon 0631 369-2150.

Bekannt ist derzeit, dass ein 24-jähriger Mann kurz vor halb 2 mit seinem VW Passat durch die Friedenstraße in Richtung Donnersbergstraße fuhr. Gleichzeitig kam ein 67-jähriger Mann mit seinem Mercedes Benz aus der Nordbahnstraße und bog nach rechts auf die Friedenstraße ab.

Warum es dann zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam, ist noch nicht geklärt. Hier gehen die Schilderungen auseinander. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. |cri

Kreis Kaiserslautern

28-Jähriger tischt Lügengeschichte auf

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Aus mehreren Gründen ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis. Im Raum stehen die Vorwürfe: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, unbefugte Benutzung eines Kraftfahrzeugs sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem log der 28-Jährige zwei Polizeibeamten dreist ins Gesicht.

Während einer Streifenfahrt war den Polizisten in der Nacht zu Freitag gegen 0.50 Uhr in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ein Pkw aufgefallen, der ihnen entgegenkam. Als sie wendeten, um dem Fahrzeug zu folgen, entfernte sich der Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit.

Es gelang den Beamten trotzdem, den Pkw ausfindig zu machen. Als sie ihn fanden, stand er am rechten Fahrbahnrand, der 28-jährige Mann saß auf dem Fahrersitz. Er dementierte allerdings, das Auto gefahren zu haben. Vielmehr habe seine Mutter den Wagen am jetzigen Standort abgestellt und er sitze nur darin, um “zu chillen”.

Eine Nachfrage bei der Halterin bestätigte, was die Beamten bereits vermuteten: Die Geschichte stimmte nicht.

Stattdessen fanden die Polizisten bei der weiteren Kontrolle des 28-Jährigen Betäubungsmittel, und er selbst machte auch den Eindruck, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Während der Befragung “knickte” er auch schließlich ein und gab zu, das Fahrzeug geführt zu haben. Eine Fahrerlaubnis besitzt er allerdings nicht.

Die Fahrzeugschlüssel wurden der Halterin übergeben. Sie war offenbar nicht zu Hause, als sich ihr Sohn die Schlüssel aneignete, und wusste deshalb nicht, dass er den Pkw benutzte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

E-Mails immer auf Echtheit prüfen! Keine Links anklicken

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (ots) – Auf eine gefälschte E-Mail ist am Mittwoch eine 37-Jährige hereingefallen. Die Frau bot über eine Verkaufsplattform im Internet einen Kamin zum Kauf an. Mehrere hundert Euro wollte sie für den Ofen haben. Auf die Annonce hin meldete sich ein Interessent, der bereit war die Summe zu bezahlen.

Kurze Zeit später erhielt die 37-Jährige eine E-Mail, augenscheinlich von dem Kleinanzeigen-Portal. Um den Kaufpreis zu erhalten, sollte die Frau einen Link in der Nachricht anklicken. Der Aufforderung kam sie nach.

Wie sich später allerdings herausstellte, war die 37-Jährige auf Betrüger hereingefallen. Anstatt der erwarteten Gutschrift des Kaufbetrags, wurde ihr Geld in gleicher Höhe vom Bankkonto abgebucht. Die 37-Jährige wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Betrunken Unfall gebaut und weitergefahren

Mackenbach (ots) – Ein 44-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstag in betrunkenem Zustand einen Unfall am Kreisel Höhe “Forsthaus” Mackenbach verursacht zu haben und anschließend abgehauen zu sein. Eine Zeugin rief gegen 14:20 Uhr die Polizei, weil sie beobachtet hatte, wie ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die Landstraße 369 von Ramstein kommend in Richtung Mackenbach befuhr.

In der Rechtskurve vor dem Kreisverkehr kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Verkehrsinsel und kam im Kreisverkehr zum Stehen. Obwohl die Beschilderung und das Auto stark beschädigt wurden, machte sich der Fahrer anschließend einfach in Richtung Weilerbach/Mackenbach aus dem Staub.

Ein weiterer Zeuge konnte der Polizei noch Teile des Kennzeichens nennen. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten in Mackenbach einen Pkw, der auf die Beschreibung der Zeugen passte. Auch die frischen Unfallschäden waren nicht zu übersehen. Als die Polizeibeamten den Mann mit den Fakten konfrontieren wollten, machte er einen stark alkoholisierten Eindruck. Er wurde zum Atemalkoholtest gebeten.

Demnach hatte der 44-Jährige einen Alkoholpegel von 2,63 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz

Wer hat die Scheibe eingeworfen?

Hochspeyer (ots) – Eine Sachbeschädigung ist am späten Mittwochabend über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz aus Hochspeyer gemeldet worden. Unbekannte Täter warfen hier in der Hundsbrunnertalstraße mit einem Stein eine Fensterscheibe einer Kellerwohnung ein.

Die Tatzeit liegt zwischen 17-20.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, die eine Beobachtung gemacht haben, oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri