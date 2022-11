Unfallbeschädigter Pkw aufgefunden – Geschädigte gesucht (siehe Foto)

Gleiszellen-Gleishorbach (ots) – Am Donnerstag 17.11.2022, gegen 17:30 Uhr, wurde ein beschädigter Pkw in der Bergstraße gemeldet. An dem blauen BMW Kombi wurde auf der Beifahrerseite ein frischer Streifschaden und ein beschädigter rechter Vorderreifen festgestellt.

Aufgrund der Beschädigungen dürfte das Fahrzeug an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Ehefrau und Tochter geohrfeigt

Maikammer (ots) – Eine Ehefrau beanzeigte gestern ihren Ehemann, weil er gegen sie sowie ihre Tochter am Vorabend (16.11.2022, 22 Uhr) handgreiflich wurde. Nach einem vorausgegangen verbalen Streit schlug der Mann der Frau mehrfach ins Gesicht. Als die Tochter zur Hilfe kommen wollte, habe der Mann dann auch sie noch mehrmals geohrfeigt.

Der Mann erhielt eine Verfügung, woraufhin er das gemeinsame Anwesen verlassen musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Porschefahrer verliert Kontrolle – Hoher Sachschaden

Oberotterbach/B38 (ots) – Am 16.11.22 gegen 14:20 Uhr, kam es auf der B 38 zwischen Schweigen-Rechtenbach und Oberotterbach, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Porsche befuhr die B 38 in Richtung Oberotterbach und verlor in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Oberotterbach, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Porsche.

Hierbei überfuhr der 33-jährige Fahrer eine Richtungstafel, kam von der Fahrbahn ab und landete in einer Wiese. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 80.000 Euro.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Klingenmünster (ots) – In der Nacht vom Donnerstag 10.11.2022 auf Freitag 11.11.2022 wurden in der Weinstraße eine Vielzahl an Blumenkästen mit Bepflanzung aus ihren Halterungen am Geländer entlang des Klingbaches genommen und in den Bach geworfen.

Der angerichtete Sachschaden wird von der Ortsgemeinde Klingenmünster auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Dieseldiebstahl

Altdorf (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Raiffeisenstraße an zwei LKWs über 250 Liter Diesel abgezapft und in Kanistern abtransportiert. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.