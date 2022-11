15-jährige Ladendiebin beißt und schlägt

Ludwigshafen (ots) – Eine 15-Jährige rannte am Donnerstag (17.11.2022, 12.30 Uhr) mit vollen Einkaufstaschen aus einem Non-Food-Discounter in der Ludwigsstraße ohne die Waren zu bezahlen. 2 aufmerksamen Frauen versuchten die 15-Jährige auf dem Boden festzuhalten. Hierbei biss die Jugendliche einer der Frauen in den Arm und schlug der zweiten Zeugin mit der Faust in das Gesicht.

Die beiden Frauen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die 15-Jährige führte noch Diebesgut aus anderen Geschäften mit sich. Im Anschluss wurde die Jugendliche in einer Polizeidienststelle den Eltern übergeben.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 18.11.2022 gegen 12:15 Uhr kam es in der Von-Weber-Straße an der Einmündung Lisztstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 78-jährigen Kraftradfahrer und einem 67-jährigen PKW-Fahrer. Der Kraftradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein 33-Jähriger beschädigte am Donnerstagabend (17.11.2022, 21.45 Uhr) mit einem weiteren Mann insgesamt vier PKW, die in der Maxdorfer Straße geparkt waren. Da sich der 33-Jährige aggressiv verhielt und stark alkoholisiert war, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die Schadenshöhe beläuft sich derzeit auf 2.500 Euro.

Rauchentwicklung in der Pfalzgrafenstraße

Ludwigshafen-Süd (ots)-(SR) – Am Donnerstag 17.11.2022 um 21:56 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Pfalzgrafenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war im Treppenraum eines 5 geschossigen Wohnhauses mit 10 Wohnungen eine leichte Rauchentwicklung wahrnehmbar.

Sowohl das Gebäude als auch die ansässige Shisha Bar wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Letztendlich war die Ursache der Verrauchung verbranntes Laub und Unrat in einem Kellerlichtschacht im Gehwegbereich. Der Kleinbrand wurde gelöscht und der Treppenraum natürlich belüftet.

Im Anschluss konnten alle Personen unverletzt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 6 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, die Polizei, der Rettungsdienst mit Organisatorischem Leiter und Leitenden Notarzt.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Versuchter Einbruch in Café

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch (16.11.2022) auf Donnerstag (17.11.2022) in ein Café in der Bismarckstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Beim Überqueren der Heinigstraße versuchte ein unbekannter Mann die Tasche aus einem Fahrradkorb einer 54-Jährigen zu entwenden. Die Frau überquerte am Donnerstag (17.11.2022, 5.58 Uhr) an einer Ampel die Fahrbahn, als zwei Männer ihr entgegenkamen. Einer der Männer griff hierbei in den Fahrradkorb der 54-Jährigen und versuchte die darin verstaute Tasche zu entwenden.

Als der Mann bemerkte, dass er von der 54-Jährigen beobachtet wurde, ließ der von der Tasche ab und ging weiter. Der Täter war zwischen 24 und 32 Jahre alt, zwischen 1,75m und 1,90m groß und von schmaler Statur.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Eine Polizeistreife wollte am Donnerstag 17.11.2022 gegen 19.30 Uhr, einen 25-Jährigen auf einem Kleinkraftrad in der Bayreuther Straße kontrollieren. Beim Erblicken der Polizei versuchte der Fahrer zunächst mit seinem Fahrzeug zu flüchten. Als der junge Mann erkannte, dass eine Flucht zwecklos ist, stieg er von seinem Kleinkraftrad ab und flüchtete zu Fuß in ein Mehrfamilienhaus.

Dort konnte er 25-Jährige gestellt werden. Während der Kontrolle kam heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und in der Vergangenheit mehrfach ohne Führerschein Fahrzeuge führte. Die Polizei stellte im Anschluss das Kleinkraftrad sicher.

Zinkplatten entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch (16.11.2022) auf Donnerstag (17.11.2022) insgesamt 12 Zinkplatten an der Gebäudefassade eines Fitnessstudios in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße.

Der Schaden beläuft sich derzeit auf 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.