Handfester Streit unter Arbeitskollegen

Schifferstadt (ots) – Zu einem handfesten Streit unter Arbeitskollegen kam es am Donnerstagabend in der Burgstraße. Nach einem zunächst verbalen Meinungsaustausch zwischen einem 26- und 32-jährigen verlagerte sich der Streit vom Innenhof eines dortigen Anwesens auf die Straße.

Im weiteren Verlauf des Gerangels stach dann der 26-jährige auf seinen Kontrahenten ein, wodurch dieser eine Schnittwunde im Hals- und Schulterbereich hatte.

Aufgrund der nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Mann anschließend in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Die Ursache des Streites ist bisher nicht bekannt.

Navigationsgerät entwendet

Mutterstadt (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zunächst Zugang in einen in der Straße Am Eispfad geparkten Pkw. Aus diesem wurde dann das Lenkrad sowie das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet.

In einen in der gleichen Straße abgestellten Pkw verschafften sich wohl dieselben Täter durch Einschlagen der Dreiecksscheibe Zugang in das Fahrzeug und entwendeten aus diesem ebenfalls das Lenkrad und das Navigationssystem.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 /495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.