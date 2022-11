Mann zeigt Zivilcourage

Mainz (ots) – Am 17.11.2022 gegen 22:30 Uhr spricht ein 36-jähriger Mann eine Bundespolizeistreife am Eingang des Hauptbahnhofes in Mainz an. Hier schildert er den Polizisten, dass ein Mann kurz zuvor im Bahnhof eine Frau geschlagen habe, der Zeuge zeigte Zivilcourage und mischte sich ein und forderte den Schläger auf, sein Tun zu unterlassen. Daraufhin wandte dieser sich gegen den Zeugen und drohte diesem ebenfalls verbal Gewalt an.

Letztendlich verließen die Frau und der Mann gemeinsam den Bahnhof Richtung Vorplatz, weshalb diese nicht mehr durch die Polizei angetroffen wurden. Weiterhin wies der Zeuge die Beamten auf eine weitere Frau hin, welche den Vorfall ebenfalls beobachtet hatte.

Nur kurze Zeit später wurde der Zeuge im Revier der Bundespolizei erneut vorstellig und teilte mit, dass die zuvor geschlagene Frau am Gleis 1 sitzen würde. Eine anschließende Befragung der 22-jährigen Frau ergab, dass es sich um ihren 22-jährigen Lebensgefährten gehandelt habe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wollte die Frau nach Hause fahren.

Erneut erschien der Zeuge einige Zeit später bei der Bundespolizei und teilte mit, der Mann sei wiederaufgetaucht und bedrohe die Frau nun, welche nach wie vor auf ihren Zug wartete.

Durch die Streifenbeamten konnte er im Bahnhof festgestellt werden und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dies konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann ein griffbereites Cutter Messer abgenommen und aufgrund seiner Gegenwehr der Einsatz des Tasers angedroht. Die Maßnahmen wurden aufgezeichnet.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Mann am 18.11.2022 um ca. 01 Uhr seinen Weg fortsetzen. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung gefertigt.

Aggressiver Ladendieb verletzt 2 Frauen

Uhlerborn (ots) – Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr entwendete ein 29-Jähriger aus Ingelheim Lebensmittel aus einem Einkaufsmarkt. Hierbei wurde er von einer Mitarbeiterin des Ladens beobachtet und als er den Laden verlassen wollte, angesprochen. Beim Versuch mehrerer Mitarbeiter, den Ladendieb festzuhalten, wurde dieser handgreiflich und schlug unter anderem einer Mitarbeiterin mit der Faust ins Gesicht.

Eine Angestellte des Nachbargeschäfts bekam zufällig mit, dass der Mann flüchten wollte und versuchte ihn ebenfalls aufzuhalten. Auch sie wurde von dem 29-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Anschließend konnte der Mann durch die hinzugezogene Polizeikräfte überwältigt und festgenommen werden.

Der Mann muss sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten. Die beiden verletzten 21- und 22-Jährigen Frauen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Einbruch in Kinderladen

Mainz-Altstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in den Einkaufsladen ein. Vermutlich über das Dach gelangten die Täter in die Innenräume und durchsuchten im Anschluss alle Stockwerke. Dabei hebelten sie auch mehrere Zwischentüren auf.

Die Täter entnahmen Bargeld aus verschiedenen Kassen und erbeuteten sich so einen hohen 4-stelligen Betrag. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall in Einbahnstraße

Mainz-Neustadt (ots) – In der Adam-Karillon-Straße kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Die Straße ist eine Einbahnstraße, die allerdings für Fahrradfahrer in beide Fahrtrichtungen befahrbar ist.

Der 77-jährige Fahrer des Citroen bog in die Einbahnstraße ein und kollidierte mit dem 29-jährigen Radfahrer, der hierdurch leicht am Bein verletzt wurde. Der Unfall wurde durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen.

Kreis Mainz-Bingen

Austritt von Flüssigkeit aus Güterzug

Gau-Algesheim (ots) – Aufgrund der Feststellung des Austritts von Salzsäure wegen eines Leck am Kesselwagen im Bahnhof Gau-Algesheim, wurde ein Tankwagen für die Abpumparbeiten bestellt. Dieser traf am Abend des 17. November 2022 vor Ort ein. Das Abpumpen der Flüssigkeit verlief ohne Zwischenfälle.

Anschließend wurde der Zug einige hundert Meter aus dem Bahnhof bewegt und der defekte Behälter ebenfalls durch einen Kran auf einen LKW verladen.

Am 18. November 2022 um kurz nach 01 Uhr konnten die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen und die gesamte Bahnstrecke wieder freigegeben werden.

Eine erste Inaugenscheinnahme des Behälters ergab keinen äußerlichen Einfluss, es wird ein möglicher Verschleiß im Auslassventil als Ursache vermutet. Eine genaue Prüfung erfolgt in den nächsten Tagen.

Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Ingelheim (ots) – Ein 63-Jähriger meldete am Mittwochabend der Polizei, dass er einen Mann gestellt habe, welcher sein Fahrrad klauen wollte. Wie der Mann den Polizeibeamten mitteilte, konnte er zunächst Geräusche aus seinem Garten feststellen. Als er in den Garten lief um nachzuschauen, konnte er feststellen, dass das Licht in seinem Geräteschuppen brannte und die Tür offenstand.

Kurz darauf lief der 33-Jährige Täter mit dem Fahrrad in der Hand aus dem Schuppen heraus und konnte durch den 63-Jährigen bis zum Eintreffen einer Funkstreife festgehalten werden.

Der 33-Jährige muss nun wegen Diebstahls verantworten und musste im Anschluss seinen Weg mit

dem Bus fortsetzen.