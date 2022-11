Worms

Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Am Freitag 24.06.2022, nutzte eine 17-jährige Jugendliche die Zugverbindung von Worms (Hauptbahnhof) nach Armsheim, mit der RB (Regionalbahn) 35, Zugnummer 13862. Gegen 16:45 Uhr stieg ein bislang unbekannter Täter in Worms ebenfalls in den Zug und setzte sich auf einen der 17-Jährigen gegenüberliegenden Sitzplatz.

Während der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Flörsheim-Dalsheim, gegen 17:07 Uhr, stand der unbekannte Täter auf und griff im vorbei laufen mit seiner rechten Hand an die Brust der 17-Jährigen. Anschließend verließ er den Zug in Flörsheim-Dalsheim.

Der Täter wurde während der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder des Täters finden Sie auf unserer Website: https://s.rlp.de/b1q4L

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-2320 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Mann nickt am Steuer kurz ein

Flomborn (ots) – Am gestrigen Morgen gegen 09:00 Uhr, wurde der Polizei ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug auf der B271 zwischen Alzey und Flomborn gemeldet, welches einen Leitpfosten umgefahren habe. Der 30-jährige PKW-Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab an von der Nachtschicht zu kommen und sei auf dem Weg nach Hause kurz eingenickt.

Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leitpfosten gefahren. Weiterhin gab der 30-Jährige an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.