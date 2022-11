Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 23.11.2022 um 19:00 Uhr, findet bereits das 18. Benefiz-Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz in der Friedenskirche in Ludwigshafen-Friesenheim statt. Nach einem abgespeckten Programm im letzten Jahr, musiziert dieses Jahr wieder das komplette Orchester, ohne jegliche Einschränkungen. Es besteht keine Maskenpflicht und es können wieder bis zu 500 Besucher Einlass gewährt werden.

Das Konzert wird gemeinsam von “Aktion 72 e.V.”, “Förderkreis der Friedenskirche e.V.” und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Polizeidirektion Ludwigshafen), veranstaltet. Die “Aktion 72” feiert gleichzeitig dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Dazu werden dieses Jahr ausnahmsweise nicht nur Adventliche Musikstücke zu hören sein.

Alle Bürger sind herzlich eingeladen sich durch ein tolles Programm des Landespolizeiorchesters auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen.

Der Eintritt ist frei. Mit Ihrer Spende können Sie die Veranstalter bei der Erfüllung Ihrer Ziele unterstützen:

Der Erlös wird zu gleichen Teilen aufgeteilt und geht an Bürger in Not und Behinderte (Aktion 72 e.V.), an die Friedenskirche zwecks Renovierung und Instandhaltung der Kirche, sowie an die Polizeistiftung um Polizeibeamte oder deren Angehörige zu unterstützen, die durch Unglücksfälle in finanzielle Not geraten sind.

Wir hoffen auf zahlreiche Besucher, um gemeinsam dem Orchester zu applaudieren. Zudem erlauben wir uns den Hinweis, dass im Rahmen des Konzerts wieder Weihnachts- CDs des Landespolizeiorchesters vor Ort käuflich erworben, online über das Landespolizeiorchester oder über Jörg Friedrich (Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel.: 0621/963-2202), bestellt werden können.