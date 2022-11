Karlsruhe: 10. dokKa Festival 2023

Karlsruhe. Die nächste dokKa Ausgabe findet vom 17. bis 21. Mai 2023 in Karlsruhe statt. „Wir freuen uns sehr auf die kommende Jubiläumsausgabe. Das Festivalteam arbeitet bereits an den ersten Programmpunkten zum 10-jährigen Bestehen von dokKa. Am wichtigsten ist aber das kommende Festivalprogramm. Ab sofort sind Einreichungen von Dokumentarfilmen und Hördokumentationen über unsere Webseite dokka.de möglich. Es besteht bei einer Auswahl die Chance auf den Preis der Stadt Karlsruhe über 1.500.-Euro oder den Nachwuchspreis dotiert mit 500.- Euro. Ein weiterer Preis besteht in der Auszeichnung einer Hördokumentation sowie der Ausstrahlung auf SWR2. „

(Quelle: DokKa e.V.)