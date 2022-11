Geschädigte und Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Heidelberg/Wiesloch/B3 (ots) – Am Donnerstagabend 17.11.2022 gegen 18 Uhr ist es auf der Bundesstraße 3 zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen LKW-Fahrer gekommen. Der Fahrzeugführer soll am Boxbergknoten von der B535 auf die B3 gewechselt sein. Von dort aus befuhr er die B3 in Fahrtrichtung Wiesloch und nötigte hierbei mehrfach durch dichtes Auffahren sowie Betätigen der Lichthupe andere Verkehrsteilnehmer.

Anschließend schlug dieser an einer roten Ampel auf Höhe der Abfahrt Wiesloch-Frauenweiler mit der Faust gegen die Fahrerscheibe des vorausfahrenden PKW.

Der LKW-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

30-40 Jahre alt, 175-185cm, korpulente Figur, 3-Tage Bart. Dunkles Oberteil.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd führt die weiteren Ermittlungen. Weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

In den Gegenverkehr geraten, Unfall verursacht

Heidelberg (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr geriet ein 28-jähriger Fiat-Fahrer aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit zwei Fahrzeugen. Der Mann war auf der Vangerowstraße in Richtung der Heidelberger Altstadt unterwegs. Auf Höhe der Yorkstraße streifte der Fahrer zunächst einen entgegenkommenden Peugeot und stieß danach frontal mit einem Opel zusammen.

Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 46-jährige Fahrer des Peugeots blieb unverletzt. Aufgrund des Frontalzusammenstoßes und den starken Beschädigungen seines PKWs brachte der Rettungsdienst den 42-jährigen Opel-Fahrer vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

An zwei der drei beteiligten Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Der Gesamtsachschaden liegt bei 30.000 Euro. Da die Unfallstelle im Berufsverkehr stark befahren ist, ergaben sich durch den Unfall Verkehrsbeeinträchtigungen, welche mehrere Stunden andauerten.

Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte telefonisch (06221/1857-0) zu melden.

Hoher Sachschaden nach Brand eines Imbissstandes

Brühl (ots) – Nach dem Brand eines Imbisstandes auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Luftschiffring ist die Brandursache unklar. Gegen 10:40 Uhr wurden am Donnerstagvormittag Rettungskräfte zur Einsatzörtlichkeit gerufen, nachdem der Imbissstand im Innern angefangen hatte zu brennen. Ein 52-jähriger Angestellter konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Durch die Feuerwehren aus Brühl und Ketsch konnte bei deren Eintreffen die im Vollbrand stehende Imbissbude rasch gelöscht werden. Einsatzkräfte der Polizei sperrten den betroffenen Bereich weiträumig ab. Der Fahrzeugverkehr musste umgeleitet werden, wodurch es zu entsprechenden Beeinträchtigungen kam.

Personen kamen bei dem Brand keine zu Schaden. Die im Nachgang eintreffende Eigentümerin des Schnellimbisses stand unter Schock und musste durch den Rettungsdienst vor Ort betreut werden.

Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Brandermittler des Polizeiposten Brühl haben die Arbeit aufgenommen.

Fußgängerin von Fahrradfahrer bedroht

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am vergangenen Freitag 11.11.2022 gegen 09:15 Uhr, wurde eine 72-jährige Fußgängerin auf einem Feldweg zwischen Neulußheim in Richtung Hockenheim, nahe dem Friedhof Neulußheim, von einem bislang unbekannten männlichen Radfahrer bei seiner Vorbeifahrt verbal bedroht.

Die 72-Jährige beschreibt den Täter wie folgt:

männlich, ca. 60 bis 70 Jahre alt, mittlere Statur, 3-Tage-Bart, braungebrannt. Der unbekannte Täter trug einen hellen Fahrradhelm, gelb-grünfarbene Sportkleidung und soll den im Bereich Hockenheim typischen Dialekt gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Hockenheim unter der Tel.: 06205/2860-0 zu wenden.

Einbruch auf Firmengelände

Weinheim- Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagmorgen gegen 00:05 Uhr, kam es in der Hertzstraße zu einem Einbruch auf einem Firmengelände. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich vermutlich gewaltsam über das Nachbargelände Zutritt zu dem Firmengelände sowie den Büroräumen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Die vorhandenen Spuren werden derzeit kriminaltechnisch untersucht. Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Hoher Schaden nach Diebstahl aus PKW

Heidelberg-Weststadt (ots) – Bislang unbekannter Täter entwendete aus einem Fahrzeug im Zeitraum vom Freitag 11.11.2022, 16:30 Uhr bis Samstag 12.11.2022, 12 Uhr, zwei Rucksäcke sowie ein Navigationsgerät. Der PKW der Marke Smart befand sich im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Autohändlers der Eppelheimer Straße in Heideberg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 700 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zum Tatgeschehen werden gebeten, sich unter Tel: 06221/1857-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Heidelberg/Altstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 09 Uhr am Adenauerplatz. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer wartete verkehrsbedingt am Adenauerplatz in Fahrtrichtung Gaisbergtunnel auf der rechten Spur an der dortigen Ampel. Als die Ampel auf Grün sprang, wurde der junge Mann von einem versetzt hinter ihm fahrenden Mercedes, welcher von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, touchiert.

Der Unfallverursacher blieb kurz stehen und deutete zunächst an ihm zu folgen, allerdings konnte der 22-Jährige den Mercedes in den darauffolgenden Tunneln nicht mehr feststellen.

Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz, C-Klasse Coupé mit einem Germersheimer (GER) Kennzeichen. Das Fahrzeug dürfte vorne rechts durch den Unfall beschädigt worden sein.

Der Fahrer des Mercedes wird als männlich, rund 25 Jahre alt, schlank, Vollbart und schwarze Haare beschrieben. Er trug eine schwarze Steppjacke. Seine Beifahrerin hatte ihre dunklen Haare zu einem Dutt gebunden und dürfte ebenfalls ca. 25 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621-174-4111, zu melden.

Hoher Sachschaden sowie zwei Verletzte nach Kollision zweier Pkw

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich im Stadtteil Wieblingen, bei welchem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mini-Cooper-Fahrer den Dammweg in Richtung Kurpfalzring entlang, wo er offenbar die Vorfahrt eines auf der Straße Im Sandwingert in Richtung der Bahngleise fahrenden VW-Fahrers missachtete.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden die 82-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers sowie der 36-jährige VW-Fahrer leicht verletzt, mussten vor Ort jedoch nicht medizinisch versorgt werden.

Die beiden, stark beschädigten Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf – Sachbeschädigung an PKW

Heidelberg (ots) – Auf den Parkplätzen im Breitspiel zerkratze unbekannter Täter oder unbekannte Täterin am gestrigen Tag zwischen 06-15 Uhr ein dunkelgraues Fahrzeug der Marke Jaguar XF. Mithilfe eines scharfkantigen Gegenstandes wurde die Fahrerseite des Jaguars an 3 Stellen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor, sodass das Polizeirevier Heideberg-Süd Zeugen sucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.