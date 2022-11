Karlsruhe

Nach mutmaßlicher Brandstiftung vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 51-Jähriger wurde nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Straße “Zirkel” am Freitagmorgen durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe Marktplatz vorläufig festgenommen. Aufmerksame Bürger meldeten gegen 03.40 Uhr einen Brand im Bereich des Zirkelhofs.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Karlsruhe einen stark brennenden Zeitungsstapel fest. In einem nahegelegenen Hinterhof konnte ein weiteres Feuer eines Fahrradunterstands lokalisiert werden. Hier schlugen die Flammen bereits mehrere Meter in die Höhe.

In der Folge wurden etwa 60 Anwohner mehrerer angrenzender Gebäuden evakuiert und im Eventraum der U-Bahnhaltestelle Marktplatz betreut. Die Evakuierten konnten im Nachgang wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Bei dem Brand wurde eine Person durch Rauchgase verletzt und es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 50.000 Euro.

Aufgrund des Verdachts einer Brandstiftung wurden sofortige umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Zeugenbefragungen erbrachten erste Verdachtsmomente hinsichtlich eines 51-Jährigen. Der Flüchtige konnte im Rahmen der Fahndung gegen 06.30 Uhr in der Kaiserstraße festgenommen werden.

Der mutmaßliche Täter ist 176 cm groß, hat ein mitteleuropäisches Aussehen, eine athletische Figur und trägt eine Glatze. Er war mit einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen Jacke mit einem Schriftzug auf dem linken Ärmel bekleidet. Außerdem trägt er am rechten Unterarm einen neongelben Verband. Des Weiteren bewegt sich der 51-Jährige langsam und schwerfällig.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt insbesondere zu dem Zeitraum vor der Brandlegung machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle im Baustellenbereich auf der A5

Karlsruhe (ots) – Gleich mehrere Auffahrunfälle ereigneten sich am Donnerstagnachmittag auf der BAB 5 im Bereich des Autobahndreiecks Karlsruhe.

Gegen 15.30 Uhr musste eine 53-jährige Fahrerin eines VW aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bremsen. Der 29-jährige Fahrer eines Kleinlasters konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem VW der 53-Jährigen auf. Bei dem Versuch nach rechts auszuweichen, stieß er zudem mit dem Wagen einer 34-Jährigen zusammen. Bei der Unfallaufnahme sowie bei einer anschließenden Wiegung des Lkw stellte sich heraus, dass dieser erheblich überladen war. Die Beamten untersagten dem Lkw-Fahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Verletzt wurde nach dem aktuellen Sachstand glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7.000 Euro.

Eine der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit war offenbar die Ursache eines weiteren Auffahrunfalls gegen 18.10 Uhr. Eine 38-jährige Audi-Fahrerin konnte in Fahrtrichtung Süden kurz vor dem Autobahndreieck nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Opel auf. Durch die Kollision wurde der Opel auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben. Bei dem Verkehrsunfall erlitten zwei Beteiligte leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war am Unfallort nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Infowagen – “Sicher wohnen – Einbruchsschutz” – Terminankündigung

Karlsruhe (ots) – Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen ein traumatisches Erlebnis. Nicht nur der entstandene materielle Schaden, sondern die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl machen den betroffenen Menschen zu schaffen.

Vom Einbruchdiebstahl bleiben auch Gewerbe- und Dienstleistungsobjekte nicht verschont. Häufig entstehen in Zusammenhang mit diesem Delikt, teilweise verbunden mit Vandalismus, sehr hohe Schäden.

Die Polizei misst dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger einen sehr hohen Stellenwert bei und informiert die Bevölkerung deshalb über richtige Verhaltensweisen und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Schließlich ist Vorbeugung die beste Möglichkeit, sich vor solchen Taten zu schützen.

Das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ist im Landkreis Karlsruhe unterwegs, und zwar in:

76351 Linkenheim-Hochstetten, Rathausplatz, Karlsruher Straße 41. Am Mittwoch 23.11.2022 von 10-16.00 Uhr.

Im so genannten “i MOBIL” bekommen Interessierte die richtigen Tipps zur Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses, der Wohnung oder auch des gewerblichen Objektes. Eine Vielzahl von Exponaten, von der einfachen Fenster- bzw. Türsicherung bis zur Überfall- und Einbruchmeldeanlage machen deutlich, wie man sich wirkungsvoll schützen kann.

Übrigens: Einbruchschutz lohnt sich. Mehr als 45% der versuchten Wohnungseinbrüche scheitern an Sicherungstechnik.

Daher sollte man die Gelegenheit nutzen sich kostenlos und unverbindlich zu informieren. Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle stehen dabei gerne für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Bezüglich des Betretens des Informationsfahrzeuges gelten die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen nach der CoronaVO. Die Polizei, Ihr Partner für Sicherheit. Wir beraten Sie gerne.

Kreis Karlsruhe

Ladendieb ertappt – Diebesgut bis ca. 20.000 € gefunden

Karlsruhe (ots) – Ein Privatdetektiv stellte am Mittwochvormittag einen Ladendieb in einer Parfümerie in der Graf-Zeppelin-Straße und nahm ihn vorläufig fest. Nachdem es bereits in der Vergangenheit zu Diebstählen gekommen war, observierte der Privatdetektiv die Parfümerie.

Er konnte gegen 09:40 Uhr beobachteten, wie ein 43-jähriger Mann Kosmetikartikel im Wert von etwa 600 Euro entwendete und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 43-Jährigen fanden die Polizisten weiteres mutmaßliches Diebesgut im Wert von ca. 15.000-20.000 Euro.