Sexuelle Belästigung im Schwimmbad

Hofheim (ots)-(jn) – In einem Hofheimer Schwimmbad ist am Donnerstagabend 17.11.2022 ein 54-jähriger Mann aus Maintal festgenommen worden, da dieser im Verdacht steht, 2 Frauen in der Therme in der Niederhofheimer Straße sexuell belästigt und genötigt zu haben. Um kurz nach 19:30 Uhr wurden 2 Frauen im Alter von 25 und 32 Jahren, von einem Mann im Whirlpool unsittlich berührt.

Bis zum Eintreffen der Polizei hielten Zeugen den stark alkoholisierten, 54 Jahre alten Mann fest und übergaben ihn der Polizei, welche den Tatverdächtigen in Gewahrsam nahm. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 54-Jährige Widerstand, wobei er sich Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach einer medizinischen Behandlung, einem Atemalkoholtest, der einen Wert von über 2 Promille ergab, und einer Blutentnahme kam er in das Zentralgewahrsam in Wiesbaden.

Gegen den 54-Jährigen laufen nun Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen die sexuelle Selbstbestimmung und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Beim Fahrzeugbeladen bestohlen

Eschborn, Praunheimer Straße, Donnerstag, 17.11.2022, 20:00 Uhr

(jn)Eine 71-jährige Frau aus Hattersheim ist am Donnerstagabend nach einem Einkauf in einem Eschborner Lebensmittelgroßhandel bestohlen worden. Ihren Angaben zufolge, belud sie um 20:00 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz des Geschäftes in der Praunheimer Straße, als unbemerkt ein etwa 50 Jahre alter Mann die Beifahrertür öffnete.

Er schnappte sich den dort abgelegten Stoffbeutel der Geschädigten, in welchem sie ihr Portemonnaie mit persönlichen Karten, Dokumenten und knapp 1.000 Euro Bargeld aufbewahrte. Anschließend verschwand der etwa 1,90 Meter große, dunkelhaarige Mann, der eine helle Wollmütze getragen haben soll, vom Tatort.

Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196/9695-0 zu melden.

Grüner Opel Mokka mutwillig beschädigt

Liederbach am Taunus, Donnerstag 17.11.2022 zwischen 20:20-20:40 Uhr

(jn) Innerhalb kürzester Zeit ist am Donnerstagabend ein Opel in Liederbach augenscheinlich mutwillig beschädigt worden. Das grüne Fahrzeug des Typs Mokka parkte zwischen 20:20 Uhr und 20:40 Uhr in der Brunnenstraße im Ortsteil Niederhofheim, als sich die Tat ereignete.

Dabei zerkratzte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite des Pkw und verursachte einen vierstelligen Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195/6749-0.

Auffahrunfall mit verletztem Jugendlichen

Hochheim am Main, Donnerstag 17.11.2022 gegen 15:25 Uhr

(jn) In Hochheim kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus kam. Um 15:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer aus Hochheim den Königsberger Ring in Fahrtrichtung “Am Daubhaus”, als der Fahrer eines vorausfahrenden Multivans verkehrsbedingt bremsen musste.

In der Folge kollidierte der 56-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mit dem Heck des Multivans, was zu Verletzungen bei einem 17-jährigen Fahrzeuginsassen des Multivans führte. Darüber hinaus entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten

Hofheim am Taunus, Ostpreußenstraße, Donnerstag, 17.11.2022, 19:00 Uhr

(jn) Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw in Hofheim ist am Donnerstagabend eine 60-jährige Autofahrerin aus Hofheim leicht verletzt worden. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass ein 20-jähriger Hofheimer, der am Steuer eines Ford saß, um 19:00 Uhr die Rheingaustraße von der Autobahn kommend befuhr und mit einem vorausfahrenden, verkehrsbedingt haltenden Twingo einer 60-Jährigen kollidierte.

Infolgedessen wurde der Twingo auf einen Ford Kuga geschoben, wobei auch dieser beschädigt wurde. Letztlich musste die 60-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Sämtliche Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag. Bereich Kulturhalle, Massenheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen