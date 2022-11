Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt, Haßloch: Festnahme von zwei Einbrechern

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht zum 15.11.2022 kam es nach einem Einbruch in einer Kleingartenanlage zwischen Neustadt-Mußbach und Haßloch zu einem Diebstahl. Es wurden auf einem Gartengrundstück der Anlage verschiedene Gartenwerkzeuge und Generatoren entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwei Männer als Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden. Auf einem Pferdeanhänger befand sich umfangreiches Diebesgut, das sichergestellt wurde. Ein Teil der gestohlenen Gartengeräte konnte bislang den rechtmäßigen Eigentümern/ Besitzer nicht zugeordnet werden. Die Polizei bitte um ihre Mithilfe.

Neustadt: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen von zwei Verkehrskontrollstellen am 17.11.2022 im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neustadt kam es am Vormittag von ca. 09:00 – 11:15 Uhr an der B39 bei Frankeneck zu mehreren Verwarnungen wegen Missachtung des Verkehrszeichen 206 (Stoppschild). Am Mittag zwischen 11:30 – 13:15 Uhr wurde der Schulbereich am Käthe-Kollwitz-Gymnasium überwacht. Hier kam es zu einer Strafanzeige wegen Besitzes von Betäubungsmittel. Ein 25-jähriger Fußgänger wurde von den Beamten beim Rauchen eines Joints erwischt und hatte noch geringe Mengen Betäubungsmittel dabei.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):