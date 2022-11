Doppelschlag im Hintertaunus

Neu-Anspach/Usingen (ots)-(mas) – Zwei Täter brachen in der Nacht zu Freitag 18.11.2022 zunächst in eine Apotheke in Neu-Anspach ein und versuchten es im Anschluss bei einer Tankstelle in Usingen. Die Täter brachen gegen 03:41 Uhr die Schiebetür einer Apotheke in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Neu-Anspach auf. Im Inneren konnten sie die Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Ford Fiesta auffinden, welcher sich im Hinterhof befand.

Diesen stahlen sie und begaben sich hiermit zu einer Tankstelle an der Nauheimer Straße. Mit zwei vor Ort aufgefundenen Feuerlöschern versuchten sie die Scheiben des Verkaufsraumes einzuschlagen, was misslang. Im Anschluss fuhren die Männer in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Bei den Tätern soll es sich um junge Männer mit schlanker Statur und einer Körpergröße von ca. 170 cm gehandelt haben.

Ein Täter trug eine weiße Basecap, eine Jacke der Marke “Wellensteyn”, eine graue Jeans, helle Schuhe der Marke “Nike” mit Reflektoren an der Seite sowie einer schwarzen Umhängetasche.

Der andere war mit einer weißen oder grauen Daunenjacke und eine schwarze Hose bekleidet. Er trug ebenfalls helle Schuhe der Marke “Nike”.

Wer Hinweise hinsichtlich des Fahrzeugs oder zu den gesuchten Tätern geben kann, wird gebeten sich unter Tel: 06172/120-0 bei der Kripo in Bad Homburg zu melden.

Einbruch in Lottoladen scheitert

Steinbach, Bornhohl, 16.11.2022, 18:30 Uhr bis 17.11.2022, 07:30 Uhr.

(mas) In der Nacht zu Donnerstag scheiterten Einbrecher an einem Lotto-Laden in Steinbach. Die noch unbekannten Täter versuchten im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 07:30 Uhr den Rollladen der Lottoannahmestelle aufzuhebeln. Nach dem dies misslang zogen sie unverrichteter Dinge von dannen und hinterließen Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 1.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden an mehreren PKW

Königstein, Hartmuthstraße, 17.11.2022, 17:30-23:40 Uhr.

(mas) Am Donnerstagabend kam es im Bereich der Straßen “Hartmuthstraße”, “Heinrich-Winter-Straße” und der “Wilhelm-Bonn-Straße” zur Beschädigung von insgesamt 23 Fahrzeugen. Die entlang der Fahrbahn abgeparkten Fahrzeuge wurden im Bereich der Fahrbahnabgewandtenseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachaschaden in Höhe mehrerer Zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer 06174/9266-0 entgegen.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche.

Samstag: B456, Saalburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen