Festnahmen nach mutmaßlichem Drogenhandel (siehe Foto)

Wetzlar (ots) – Am Mittwochmorgen 18.11.2022 gab es 3 Festnahmen nach mutmaßlichen Handel mit Drogen im großen Stil. Beamte des Rauschgiftkommissariats Lahn-Dill hatten die 3 Männer bereits seit dem Frühjahr 2022 im Visier, Mittwochmorgen klickten die Handschellen.

Nach intensiven Ermittlungen gegen die 19 und 22 Jahre alten Männer aus Wetzlar, erwirkte die Staatsanwaltschaft Wetzlar Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Objekte im Bereich Wetzlar. Zeitgleich wurden diese durch Kriminalpolizisten aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis am Mittwochmorgen durchsucht.

Die Ermittler fanden mehrere tausend Euro Falschgeld, rund 8.000 Euro Bargeld, eine Uzi-Maschinenpistole samt rund 200 Schuss Munition, zwei Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin, rund 1300 Gramm Haschisch und ein Liter Ballerliquid, sowie diverse frei verkäufliche Kurzwaffen mit Munition und Hieb- und Stichwaffen.

In einem Objekt stießen die Polizisten auf eine komplett eingerichtete Koch- und Verpackungsstation für Ballerliquid und Cannabis.

Weiterhin wurden eine Bargeldzählmaschine, große Mengen Verpackungsmaterialien für Drogen, Utensilien zu deren Herstellung und Maskierungen, sowie Sturmhauben aufgefunden.

Drei neuwertige Motorräder, die offenbar aus Betäubungsmittelverkäufen stammen, wurden sichergestellt.

Die 3 Tatverdächtigen wurden festgenommen. Ein 19-Jähriger, aus einem Wetzlarer Stadtteil, durfte die Polizeistation nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Die beiden 22-jährigen Wetzlarer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (17.11.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die zwei Tatverdächtigen sitzen derzeit in Hessischen Justizvollzugsanstalten ein.

Mittenaar-Bicken: Unfallfahrer flüchtet in weißem Transporter

Das zweite Mal, innerhalb einer Woche, kam es in der Leipziger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Multivan stand am Dienstag (15.11.2022) Fahrbahnrand der Leipziger Straße in Höhe der Hausnummer 43a. Um 17:30 Uhr fuhr ein weißer Transporter aus Richtung Bellersdorf kommend in Richtung Ortsmitte.

Beim Vorbeifahren touchierte er den schwarzen Van am linken Außenspiegel. Der Fahrer des weißen Transporters mit WZ- oder WW- Kennzeichen, hielt kurz an, setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Ortsmitte fort ohne sich um den rund 400 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg-Volpertshausen: In Toyota gegriffen

Zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr schlugen Unbekannte am gestrigen Abend (17.11.2022) die Seitenscheibe eines Toyota Yaris ein. Durch das zerstörte Fenster auf der Beifahrerseite griffen die Diebe in den schwarzen Yaris und schnappten sich die, auf dem Beifahrersitz liegende, Geldbörse.

Der Schaden am Auto beläuft sich auf 300 Euro, die Geldbörse hat einen Wert von 50 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Straße “Schöne Aussicht” vor der Sporthalle, gemacht haben, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen