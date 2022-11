Schöffengrund-Schwalbach (ots) – Eine Mutter befand sich mit ihrem 2-jährigen Sohn, am Sonntag 13.11.2022 auf dem Spielplatz in der Straße “Am Weißen Stein”. Während der Junge spielte, sprach ein unbekannter Mann das Kleinkind an, nahm es an der Hand und wollte ihm den Spielplatz verlassen. Die Mutter erkannte die Situation rechtzeitig und lief in Richtung des Mannes. Dieser nahm den Jungen auf den Arm und versuchte wegzurennen.

Ein aufmerksamer Zeuge stellte sich dem Unbekannten in den Weg und konnte ihn aufhalten.

Die Frau nahm ihren Sohn wieder an sich, der unbekannte Mann flüchtete.

Der Vorfall fand zwischen 10-10:15 Uhr am genannten Sonntag statt.

Die Wetzlarer Kriminalpolizei erlangte nach einem Beitrag in den sozialen Medien Kenntnis von diesem Vorfall, nahm die Ermittlungen umgehend auf und sucht in diesem Zusammenhang nach dem Unbekannten.

Täterbeschreibung:

männlich, 180 groß, 50-60 Jahre alt, normale Statur. Sein dichtes, volles Haar hatte einen grauen Schimmer. Er trug einen Drei-Tage-Bart und hatte buschige Augenbrauen.

Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Jogginganzug des Herstellers “Nike”.

Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten, der sich zuvor offenbar auf dem Fußweg am Spielplatz aufhielt, geben? Die Wetzlarer Polizei bittet zudem den Zeugen, der den Mann stoppte und sich im Anschluss mit der Mutter unterhielt, sich bei der Polizei zu melden.

Zum Vorfallzeitpunkt soll sich eine weitere Frau mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Sie wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

