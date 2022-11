Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ober-Mörlen: Tankstellen-Einbrecher gestört / Kripo bittet um Hinweise

Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag im Ortsteil Langenhain-Ziegenberg, in die Tankstelle in der Usinger Straße einzubrechen. Gegen 4.30 Uhr hatten die Straftäter die Fensterfront zertrümmert, um durch die so entstandene Öffnung in den Verkaufsraum zu gelangen. Als Anwohner auf das Treiben aufmerksam wurden flüchteten die beiden in einem unbeleuchteten, dunklen Kleinwagen in Richtung Ober-Mörlen. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten, besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen sowie das beschriebene Fahrzeug unter Tel. 06031/6010.

Ober-Mörlen: In Fachmarkt gestiegen

In ein Fachgeschäft für Tiernahrung und Gartenzubehör in der Usinger Straße (OT Langenhain-Ziegenberg) stiegen Einbrecher im Zeitraum von Mittwoch, 18.15 Uhr bis Donnerstag, 7.45 Uhr, indem sie gewaltsam ein geschlossenes Fenster öffneten und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsuchten. Die Kriminellen flüchteten schließlich mit Münzgeld im Wert weniger Hundert Euro. Die Polizei in Butzbach bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06033/70430.

Echzell: Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

Straftäter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Räumlichkeiten einer gemeinnützigen Einrichtung in der Bingenheimer Schloßstraße eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie eine Zugangstür auf und durchsuchten diese anschließend. Die Einbrecher entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld aus Geldkassette und Kaffeekasse sowie ein schwarzes Portmonee. Wem waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schloßstraße aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Die Wetterauer Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.