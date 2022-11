Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen GTH-CZ 644 eines grauen VW Golf stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (17.11.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Grüner Weg“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aufsitzrasenmäher gestohlen

Philippsthal. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (16.11.) in einen Container auf einem Vereinsgelände in der Ulsterstraße ein. Zunächst öffneten die Täter die Tür des Containers gewaltsam. Anschließend stahlen die Langfinger einen Aufsitzrasenmäher der Marke „Karsit Holding“ im Wert von circa 1.500 Euro. Wie genau die unbekannten Täter das Diebesgut abtransportierten, ist momentan noch unklar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Rasenmäher auf einem Anhänger weggefahren wurde. Außerdem entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (18.11.) in zwei Einfamilienhäuser ein. Die Täter gelangten in der Straße „Am Roten Rain“ durch eine Terrassentür ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Als ein Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam wurde flüchteten dieser mit dem Diebesgut – einer Geldbörse, einem Laptop und einer Umhängetasche – in unbekannte Richtung. In der Friedensstraße schlugen die Täter gegen 4.15 Uhr eine Scheibe ein und stahlen eine Geldbörse. Insgesamt entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

WhatsApp-Betrug

Fulda. In den vergangenen Tagen gaben sich Unbekannte gegenüber einem Mann aus Fulda über den Messenger-Dienst WhatsApp als dessen Tochter aus. Die Schwindler erklärten dem Mann, dass die vermeintliche Verwandte eine dringende Überweisung in Höhe eines vierstelligen Betrags durchführen müsse und ihr dies aktuell nicht möglich sei. Der Mann aus Fulda glaubte den Angaben der Betrüger und überwies daher den Betrag für die angebliche Familienangehörige. Am Folgetag tätigte der Mann eine zweite Überweisung. Erst bei der dritten Geldforderung wurde der Fuldaer misstrauisch und kontaktierte die Polizei.

Ihre Polizei warnt:

Die Polizei rät, keinesfalls prompt Geld zu senden, sondern zuvor auf einen Anruf oder eine Sprachnachricht zu bestehen. Oder aber Sie nehmen unter der Ihnen bislang bekannten Rufnummer Kontakt auf. Nur so können Sie überprüfen, ob es sich tatsächlich um den vermeintlichen Angehörigen handelt.

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Ihnen unbekannte Personen oder Konten!

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen!

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten" Telefonnummern zu kontaktieren!

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert!

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

POL-OH: Die Polizeiautobahnstation Petersberg mit neuer Führung: Herzlich willkommen Polizeihauptkommissarin Alexandra Koch

Die Geschicke der Polizeiautobahnstation Petersberg sind ab sofort in Frauenhand: Polizeihauptkommissarin Alexandra Koch wurde am Donnerstagmittag (17.11.) offiziell durch den Leitenden Kriminaldirektor Klaus Wittich, Leiter Abteilung Einsatz und Abwesenheitsvertreter der Behördenleitung, als Stationsleiterin begrüßt.

„Wir freuen uns sehr, dass immer mehr Führungsämter bei der Hessischen Polizei von Frauen übernommen werden“, gratulierte Wittich und verdeutlichte anerkennend, dass Koch in ihrer 30-jährigen Laufbahn schon in den unterschiedlichsten Funktionen ihre Spuren hinterlassen hat. Er sei sicher, dass sie das auch als Leiterin der Polizeiautobahnstation tun werde. „Für Ihre neue Tätigkeit wünsche ich Ihnen ein gutes Gelingen.“ Dem schloss sich Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Gleitsmann, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste, an. Die 49-Jährige übernimmt den Chefsessel von dem Ersten Polizeihauptkommissar Ulrich Weber, der sich ab sofort dem Bereich der Führungskräftefortbildung widmen wird.

Alexandra Koch hat 1992 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei ihre Ausbildung begonnen und war im Anschluss viele Jahre als Einsatz- und Streifenbeamtin in verschiedenen Präsidien tätig. Nach ihrem Studium wechselte sie 2004 schließlich ins Polizeipräsidium Osthessen… genauer gesagt zur Polizeiautobahnstation Petersberg. Nachdem die 49-Jährige dort also bereits selbst als Streifenbeamtin tätig war, wird sie ab sofort die Geschicke der Station lenken. „Und dabei werde ich stets mein Bestes geben“, sagte Koch.

Die erfahrene Polizeihauptkommissarin war zuletzt bei der Polizeidirektion Fulda eingesetzt. „Als ich nach meiner Ausbildung Streifenbeamtin in Offenbach war, hätte ich mir nie erträumt einmal hier zu sitzen und Verantwortung für so viele Kolleginnen und Kollegen zu übernehmen. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.“ Den Großteil der Petersberger Belegschaft kenne sie bereits: „Ich fühle mich schon jetzt sehr gut aufgehoben und freue mich auf die neue Aufgabe.“