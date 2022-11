Bergstrasse

Viernheim: Kunde mit Schnaps-Pistole sorgt für Polizeieinsatz

Viernheim (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann betrat am Donnerstagabend (17.11.),

gegen 20.30 Uhr, eine Tankstelle in der Mannheimer Straße. Hierbei legte er,

während er sich etwas aus dem dortigen Warensortiment aussuchte, eine

silberfarbene Schusswaffe neben einem Kaffeeautomaten ab. Nachdem er bezahlt

hatte, verstaute er die Waffe wieder in seiner Hosentasche und verließ die

Tankstelle. Daraufhin wurde die Polizei wurde von Mitarbeitern der Tankstelle

alarmiert.

Im Rahmen des hierdurch ausgelösten Polizeieinsatzes konnte der 31-Jährige

anschließend in Tatortnähe festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es

sich bei der silberfarbenen Pistole nur um eine Art „Flachmann“ handelte, in den

man unter anderem alkoholische Getränke füllen kann. Im Lauf steckte vorne ein

Korken. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte 1,8 Promille an. Der 31-Jährige

wurde zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam untergebracht.

Zusatz:

In unserer Ursprungsmeldung wurde fälschlicherweise eine Tankstelle in der

Bensheimer Wilhelmstraße als Geschehensort genannt. Wir bitten den Irrtum zu

entschuldigen.

Viernheim: Einbruch in Einfamlienhaus

Viernheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Weinheimer Straße geriet in der

Nacht zum Freitag (18.11.), in der Zeit zwischen 2.30 und 3.00 Uhr, in das

Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich, während ein 28 Jahre alter

Bewohner im Haus schlief, zunächst auf bislang nicht bekannte Art und Weise

Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die

ungebetenen Besucher im Haus anschließend unter anderem einen Geldbeutel und

eine Tasche mitgehen, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in

Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Mühltal – Trautheim: 61-jährige Frau vermisst / Polizei bittet um Mithilfe

Mühltal (ots) – Seit vergangenem Montagvormittag (14.11.) wird die 61-jährige

Frau Peres Adhiambo Heisig aus Mühltal (Trautheim) vermisst. Daher wendet sich

die Polizei mit einem Bild der Frau an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise

aus der Bevölkerung. Zuletzt sahen Angehörige die Frau Heisig am Donnerstag

(17.11.) in einer vorbeifahrenden Straßenbahn im Darmstädter Innenstadtbereich.

Ihr Aufenthaltsort ist seitdem weiterhin unbekannt.

Die Frau Heisig ist circa 1,70 Meter groß und ihr gelocktes schwarzes Haar ist

kinnlang. Zwischen den oberen Schneidezähnen hat sie eine Zahnlücke. Am Tag

ihres Verschwindens trug sie einen grünen Daunenparka und eine weiße Hose. Zudem

führte sie eine schwarze Handtasche mit sich.

Nach momentanem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau

auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten geben kann oder sie gesehen

hat, wird gebeten, sich bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151 / 969 – 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Reinheim: Pferdeanhänger am helllichten Tag entwendet / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Diebe entwendeten am Donnerstag (17.11.) zwischen 10 und 15.30

Uhr einen blauen Pferdeanhänger in dem Roßbergring. Zur Tatzeit war das

Kennzeichen DA-W 6862 an dem Anhänger angebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen

hat der Anhänger einen Wert von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Anhängers werden vom Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Klingenmünster Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In der Nacht vom Donnerstag, den 10.11.2022 auf Freitag, den 11.11.2022 wurden in der Weinstraße eine Vielzahl an Blumenkästen mit Bepflanzung aus ihren Halterungen am Geländer entlang des Klingbaches genommen und in den Bach geworfen. Der angerichtete Sachschaden wird von der Ortsgemeinde Klingenmünster auf 500.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Groß-Zimmern, Küchenbrand in Gemeinschaftsunterkunft

Groß-Zimmern (ots) – Am Donnerstagabend (17.11.) kam es gegen 23:23 Uhr zu einem

Brand in einer Wohnunterkunft in der Angelgartenstraße. Aus bislang unbekannter

Ursache entzündete sich der Brand auf dem Herd der Gemeinschaftsküche einer

Wohneinheit. Dort griff das Feuer auf umliegende Gegenstände über und breitete

sich aus. Die Bewohner konnten rechtzeitig und unverletzt die Wohnung verlassen.

Das Feuer wurde zeitnah durch die Feuerwehr Groß-Zimmern gelöscht. Die Küche

sowie die Wohnbereiche wurden durch Rußablagerungen und Löscharbeiten durch die

Feuerwehr unbewohnbar. Die Bewohner konnten vorübergehend anderweitig in einer

Ersatzunterkunft und in anderen Räumen der Unterkunft untergebracht werden. Der

geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- bis 20.000,- Euro.

Gross-Gerau

Raunheim: Kupfer aus Lagerhalle gestohlen

Einen Schaden von vermutlich mehreren zehntausend Euro haben noch unbekannte Täter bei dem Einbruch in eine Lagerhalle in der Frankfurter Straße verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Donnerstagabend (17.11.), 18.00 Uhr und Freitagnacht (18.11.), 0.30 Uhr.

Die Kriminellen verschafften sich durch ein Fenster Zugang in die Halle und entwendeten daraus Kupferleitungen, die sie zuvor aus der Decke und in einem Elektronikraum herausschnitten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug verwendet haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06142/6960).

Rüsselsheim: Steinplatte gegen herannahendes Auto geworfen/Polizei sucht Zeugen

Am 3. November, gegen 18.15 Uhr, befuhr eine 29 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem BMW den Waldweg, als plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn trat und eine etwa 30 x 20 cm große Bodensteinplatte gegen ihr Fahrzeug warf. Am Auto entstand dadurch ein Schaden, verletzt wurde niemand. Anschließend konfrontierte die Frau den Mann und soll hierbei von ihm bedroht worden sein. Im Rahmen der derzeit laufenden Ermittlungen ergab sich rasch ein Tatverdacht gegen einen 25 Jahre alten Mann aus Rüsselsheim.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun noch Zeugen des Vorfalls. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Oberotterbach – B38 Porschefahrer verliert Kontrolle – hoher Sachschaden

Am 16.11.22, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der B 38, zwischen Schweigen-Rechtenbach und Oberotterbach, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Porsche befuhr die B 38 in Richtung Oberotterbach und verlor in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Oberotterbach, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Porsche. Hierbei überfuhr der 33-jährige Fahrer eine Richtungstafel, kam von der Fahrbahn ab und landete in einer Wiese. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 80.000.- Euro.