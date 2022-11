Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Durch Joint Brandmeldeanlage ausgelöst

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.11.2022 gegen 03:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Brandalarm in einem Hotel in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Bei der Begehung des Gebäudes konnte jedoch im Bereich des ausgelösten Brandmelders deutlicher Cannabisgeruch festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass ein 43-Jähriger in seinem Zimmer einen Joint konsumiert und damit die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Bei der Durchsuchung konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ob er für den Einsatz der Rettungskräfte auch finanziell einstehen muss, wird noch geprüft.

Wattenheim: Unfall mit Schwerverletztem

Wattenheim (ots) – Am gestrigen Donnerstag (17.11.22) gegen 19:45 Uhr befuhr ein 73 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die L 520 von Wattenheim kommend in Richtung Carlsberg. In der Linkskurve in Höhe des Parkplatzes „Am Wegweiser“ kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in das angrenzende Waldstück, wo sein Fahrzeug an einem Baum zum Stehen kam. Der Senior wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache wird neben nicht angepasster Geschwindigkeit Alkoholeinfluss bei dem 73-jährigen vermutet. Der Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme inklusive Bergung und Abschleppen des total beschädigten Unfallfahrzeugs musste die L 520 für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Während der Sperrung wollte der Fahrer eines Linienbusses wenden. Dieser geriet dabei in den Straßengraben und stand teilweise quer auf der Fahrbahn. Aus eigener Kraft konnte der Linienbus nicht aus dem Graben heraus manövriert werden, so dass dieser ebenfalls geborgen und wegen eines Schadens an der Antriebswelle abgeschleppt werden musste.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz.

Erpolzheim: Tank aufgebrochen, Diesel entwendet

Erpolzheim (ots) – Im Zeitraum von 16.11.2022, 17:00 Uhr bis 17.11.2022 06:00 Uhr wurden im Kiebitzweg in Erpolzheim Dieselkraftstoff entwendet. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand jeweils den Tank von 3 Betonmischern aufgebrochen hatten. Vermutlich wurde der Kraftstoff mittels eines Schlauches abgepumpt. Die genaue Menge des entwendeten Kraftstoffs steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Grünstadt: Abbiegende stoßen zusammen

Grünstadt (ots) – Zu einem Zusammenstoß zweier Abbiegender kam es am gestrigen Donnerstag (17.11.22) gegen 09:20 Uhr. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem Pkw vom Parkplatz beim Fressnapf nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit wollte eine 28-jährige Autofahrerin vom Talweg nach rechts in die Kirchheimer Straße einbiegen. Die Unfallbeteiligten geben jeweils an, sich mit ihrem Fahrzeug bereits komplett auf der Fahrbahn der Kirchheimer Straße befunden zu haben und die Unfallgegnerin habe den Unfall verursacht. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Großkarlbach: Vorfahrt missachtet

Großkarlbach (ots) – Als eine 43 Jahre alte Autofahrerin am gestrigen Donnerstag (17.11.22) gegen 08:30 Uhr vom Mühlweg nach rechts in die Hauptstraße fahren wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines 53-jährigen, der mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Laumersheimer Straße befuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Weisenheim a.S.: Fahrt unter Alkoholeinwirkung verhindert

Weinheim am Sand (ots) – Am 16.11.2022 gegen 15:00 Uhr konnte im Almenweg in Weisenheim am Sand der Fahrer eines Jeep Cherokee einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser war zuvor durch Zeugen beobachtet worden, wie er in seinem geparkten Fahrzeug sitzend, Alkohol konsumiert hatte. Während der Kontrolle des 49-Jährigen konnten die Polizeibeamten starken Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert. Seine Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt sichergestellt. Der Fahrer hatte somit Glück kontrolliert worden zu sein, bevor er auf die Idee kam sein Fahrzeug zu starten. Daher hat er auch keine Folgen zu befürchten.

Freinsheim: Spiegel abgefahren

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 14.11.2022 08:00 Uhr bis 15.11.2022 10:00 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Freinsheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Gönnheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gönnheim (ots) – Am 16.11.2022 gegen 17:45 Uhr wurde eine 75-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Gönnheim verletzt. Sie befuhr mit ihren Chrysler die Bahnhofstraße. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fiat Panda. Dieser durch die Kollision auf ein Grundstück geschoben. Hierbei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Fahrerin hatte Schmerzen im Knie und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro.

Weisenheim a.S.: S-Klasse entwendet

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 15.11.2022 23:00 Uhr bis 16.11.2022, 13:00 Uhr wurde ein in der Kalmitstraße in Weisenheim am Sand abgestellte Mercedes S-Klasse entwendet. Bislang unbekannte Täter entwendeten die S-Klasse aus der frei zugänglichen Hofeinfahrt des Eigentümers. Wie die unbekannten Täter das Fahrzeug entwenden konnten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 120.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Unbekannte versuchen einzubrechen

Grünstadt (ots) – In der Zeit von Montag, 14.11.22, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 15.11.22, 08:30 Uhr wurde versucht, in einen Gebäudekomplex in der Kirchheimer Straße einzubrechen. Unbekannte/r Täter riss/en ein Zaunelement der Umfriedung aus der Verankerung, um möglicherweise Gegenstände abtransportieren zu können. Vermutlich wurde hierzu ein Fahrzeug benutzt. Zu einem Diebstahl kam es letztlich aus ungeklärten Gründen nicht. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter/n geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

Neuleiningen: Elektro-Scooter ohne Pflichtversicherung mit falschem Kennzeichen

Neuleiningen (ots) – Wegen eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens zog eine 21 Jahre alter E-Scooter-Fahrerin gestern (16.11.22) gegen 16:15 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Bei einer Verkehrskontrolle an der L 453 zwischen Sausenheim und Neuleiningen zeigte sich, dass das Kennzeichen, welches für das Versicherungsjahr 2020 gültig war, damals für ein ganz anderes Fahrzeug ausgegeben wurde. Ermittelt wird nun wegen Urkundenfälschung und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gönnheim: Mountainbike am Bahnhof gestohlen

Gönnheim (ots) – Im Zeitraum von 16.11.2022 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr wurde ein, am Bahnhof in Gönnheim abgestelltes Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Schloss. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Mountainbike der Marke Ghost. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kallstadt: Unter Alkohleinfluss am Steuer

Kallstadt (ots) – Am 17.11.2022 gegen 22:45 Uhr konnte in der Weinstraße in Kallstadt die Fahrerin eines Mini einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle der 55-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen sie wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):