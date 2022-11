Kaiserslautern – Die beiden diesjährigen Stadtradeln-Stars, Anja Jung und Julian Völk, die während der diesjährigen Klimaaktion drei Wochen lang auf ihre Autos verzichteten und ihre Erlebnisse in einem Blog öffentlich teilten, freuten sich über die vom Klimabündnis gesponserten Preise.

Anja Jung erhielt eine Ortlieb-Fahrradtasche, Julian Völk ein hochwertiges Fahrradschloss. Bei beiden hatte die Aktion nachgewirkt und Möglichkeiten aufgezeigt, das Fahrrad auf manchen Strecken auch zukünftig häufiger zu nutzen.

„Für unseren Wettbewerb sind die Stadtradeln-Stars immer ein großer Gewinn“,

konstatiert Beigeordneter Peter Kiefer. Für die nächstjährige

Stadtradeln-Kampagne vom 3. bis 23. Mai haben sich bereits zwei „Stars“ beworben, verrät Kiefer. Stolz zeigt sich der radfahrbegeisterte Umweltdezernent auch über die hervorragenden Ergebnisse des Schulradelns in diesem Jahr. In allen drei Kategorien haben Schulen aus Kaiserslautern sehr gut abgeschnitten und damit gezeigt, dass die junge Generation das

Fahrrad zunehmend für die eigene Mobilität nutzt.

„Das freut uns besonders und ist ein Ansporn, auch im nächsten Jahr wieder mit möglichst vielen Teilnehmenden an dem klimafördernden Wettbewerb teilzunehmen“,

so der Beigeordnete.

Dies Aktion Stadtradeln wird vom Klimabündnis bundesweit organisiert und erfreut sich als Wettbewerb großer Beliebtheit unter den Kommunen. Kaiserslautern hatte in diesem Jahr vom 31. Mai bis 20. Juni bereits zum 14. Mal in Folge teilgenommen. Die 1.192 Teilnehmenden legten in 85 Teams zusammen 262.644 Kilometer auf ihren Rädern zurück, was einer CO2-Einsaprung von 38.609 Kilogramm gegenüber dem Pkw entspricht.