Kaiserslautern – Wie schon im letzten Jahr hatte die Bücherei Erfenbach auch in diesem Sommer wieder einen Wettbewerb unter dem Motto „Die Leseratten sind wieder los!“ gestartet.

Die Teilnehmer konnten in einem eigens dafür ausgegebenen

Lesetagebuch über die Inhalte der gelesenen Bücher berichten oder dazu etwas malen. Alle Kinder hatten sich nach Eindruck des Büchereiteams so unfassbar viel Mühe gegeben, dass die Fachjury kurzerhand beschloss, allen Teilnehmenden einen Preis zu verleihen.

Das Bücherei-Team zeigt sich aufgrund des regen Interesses der Kinder überzeugt, mit solchen Aktionen Spaß am Lesen zu vermitteln. Auch Ortsvorsteher Paul-Peter Götz war von der Aktion und den toll gestalteten Lesetagebüchern überwältigt und sagte dem Büchereiteam spontan eine Bücherspende zu.

In Kürze folgt auch schon die nächste Aktion unter dem Titel “Advent in der Bücherei”. Dabei darf sich die junge Leserschaft in der Ortsbücherei Erfenbach an jedem Samstag im Advent auf eine weihnachtliche Aktion freuen.

Die Öffnungszeiten der Bücherei Erfenbach:

Montag 16 bis 18 Uhr

Samstag10 bis 12 Uhr