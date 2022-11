Wenn der Winter einbricht, träumst du von Sonne und Flucht, aber ohne zu weit zu fahren.

Entdecke die wärmsten Reiseziele in Europa für Feierlichkeiten zum Jahresende in der Sonne! Weihnachtsmärkte und Schneeschuhe, das ist nicht gerade dein Ding. In diesem Winter träumst du von Sonne, Licht und Wärme. Wir denken oft fälschlicherweise, dass man den Globus umrunden muss, um im Winter Sonne zu tanken. Aber Europa bietet tatsächlich viele Reiseziele, an denen es im Winter warm ist, so dass ein Silvesterabend im T-Shirt durchaus möglich ist. Alle Orte mit warmem Wetter im Dezember in Europa liegen im Süden Europas – Spanien, Portugal, Zypern, Malta.

Teneriffa, Spanien

Wenn dich der graue und matschige europäische Herbst langweilt und der kommende Winter generell deine Laune drückt, ist es an der Zeit, einen Ausflug zu machen, zumindest für eine Woche. In diesem Fall heißt dich die spanische Insel Teneriffa (Kanarische Inseln) im Atlantischen Ozean willkommen. Der Dezember ist eine gute Zeit, um Teneriffa zu besuchen. Tagsüber bewegt sich das Thermometer zwischen 20 und 25 Grad. Sonniges Wetter und angenehme Temperaturen machen Teneriffa im Dezember zum wärmsten Ort in Europa. Nachts liegt die Mindesttemperatur bei +16-17 Grad, die Höchsttemperatur bei +22.

● Kann man auf Teneriffa im Dezember schwimmen oder sonnenbaden?

Der Dezember ist ein großartiger Monat, um an den Stränden Teneriffas ein Sonnenbad zu nehmen. Das Wasser auf Teneriffa hat im Dezember eine durchschnittliche Temperatur von +20-21 Grad, was oft 1-2 Grad wärmer ist als die nächtliche Lufttemperatur. Im Allgemeinen ist diese Temperatur angenehm genug, um im Meer zu schwimmen. Wenn du das Wasser kühl findest, ist es sinnvoll, in einem Hotel mit einem beheizten Pool zu übernachten – zum Beispiel im Blu Paradise Costa Adeje. Ziehe die mit Meerwasser gefüllten Pools in Betracht.

● Was sind die besten Aktivitäten auf Teneriffa im Dezember?

Neben dem Sonnenbaden am Strand kannst du eine Vielzahl von Ausflügen auf der Insel unternehmen, denn auf Teneriffa gibt es jede Menge toller Orte zu besichtigen. Das Wahrzeichen Teneriffas ist der Vulkan Teide mit dem Teide-Nationalpark. Der Nationalpark liegt im Zentrum von Teneriffa und ist der größte des kanarischen Archipels. Der Teide ist der höchste Vulkan der Kanarischen Inseln und wir sind sicher, dass sein Besuch das Highlight deiner Reise nach Teneriffa sein wird. Der zweite sehenswerte Ort auf der Insel ist Garachico, die erste Hafenstadt Teneriffas. Viele halten sie für die schönste und malerischste Stadt der Insel. Sie wurde 1496 von dem genuesischen Kaufmann Cristobal de Ponte gegründet.

Valletta, Malta

● Wetter im Dezember in Valletta, Malta

Malta ist ein weiterer Star auf unserer Liste der warmen Länder in Europa im Dezember. Wenn du auf der Suche nach einer warmen und sonnigen europäischen Stadt bist, die du im Dezember besuchen kannst, ist es schwierig, Maltas schöne Hauptstadt Valletta zu übersehen. Valletta ist die kleinste Hauptstadt in der Europäischen Union, aber was ihr an Größe fehlt, macht sie mit Geschichte, Kultur und wirklich bemerkenswerter Architektur wieder wett. Die gesamte Stadt Valletta gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, was vor allem auf die einzigartige Architektur der Stadt zurückzuführen ist.

Heutzutage ist Valletta jedoch ein beliebtes Reiseziel für alle, die der Kälte entfliehen und eine warme europäische Städtereise machen wollen. Die Durchschnittstemperatur in Valletta liegt im Dezember bei 17° und übersteigt diesen Wert im Winter regelmäßig. Damit ist es warm genug, um im Dezember auf Entdeckungstour zu gehen, ohne dass du dir Sorgen machen musst, dass dir kalt ist.

● Kann man in Valletta im Dezember schwimmen oder sich sonnen?

Es ist zwar möglich, direkt in der Bucht von Valletta zu schwimmen (was im Sommer sehr beliebt ist), aber leider gibt es in Valletta selbst nur sehr wenige typische Sandstrände. Stattdessen nehmen die Leute oft die kurze Busfahrt zur Mellieha-Bucht, wo es einen wunderschönen weißen Sandstrand gibt.

● Was kann man in Valletta im Dezember am besten unternehmen?

Der Dezember ist auch der Monat, in dem das jährliche Malta International Christmas Festival stattfindet. Zahlreiche internationale und einheimische Folkbands und Musiker spielen an verschiedenen Orten in der Stadt – das trägt zu der schönen festlichen Atmosphäre in Valletta im Dezember bei. Wenn du in Valletta bist, musst du dir unbedingt die berühmte Saluting Battery Zeremonie ansehen. Sie findet im Dezember zweimal täglich (mittags und um 16 Uhr) in den Upper Barrakka Gardens statt. Dabei wird eine große Kanone feierlich über dem Hafen von Valletta abgefeuert und dient seit Jahrhunderten als traditionelle Begrüßung für Schiffe und Besucher der Stadt.

Valletta hat wirklich für jeden etwas zu bieten und es ist leicht zu erkennen, warum sie eine so beliebte europäische Stadt für einen Besuch im Dezember ist.

Funchal, Portugal

● Das Wetter im Dezember in Funchal

Auf der portugiesischen Insel Madeira herrscht das ganze Jahr über ein gemäßigtes Klima. Das zeigt sich an der üppigen, tropischen Vegetation auf der Insel. Die Hauptstadt von Madeira, Funchal, ist ein ideales Reiseziel für einen warmen und sonnigen Dezembertrip. Es ist eine der geschäftigsten Zeiten für die Tourismusindustrie der Insel. Bei diesem Wetter kannst du auch das landschaftlich reizvolle Hinterland Madeiras erkunden oder einen der berühmten Levada-Wanderwege der Insel ausprobieren, von denen einige am Stadtrand von Funchal beginnen. Die Durchschnittstemperaturen in Funchal, Madeira, liegen im Dezember bei etwa 19 Grad, aber packe einen Pullover für kühlere Abende und einen Regenmantel für regnerische Tage ein. Auf jeden Fall kann Funchal im Dezember als der wärmste Ort Europas bezeichnet werden. An manchen Tagen kann es richtig warm und sonnig werden, die Höchsttemperatur kann 22-24 Grad erreichen.

● Kann man in Funcal im Dezember schwimmen oder sonnenbaden?

Du kannst im Dezember ein Sonnenbad nehmen, aber das Schwimmen im Meer oder in unbeheizten Salzwasserpools kann kühl sein. Die Meerestemperatur auf Madeira liegt im Dezember normalerweise bei 20 Grad. Anfang Dezember liegt die Wassertemperatur bei etwa 20 Grad und Ende Dezember bei 19 Grad. Die meisten Menschen werden das Baden in solchem Wasser als kühl empfinden, aber wenn du hartnäckig genug bist oder Glück mit dem Wetter hast, ist das Schwimmen im Meer durchaus möglich.

● Was kann man in Funcal im Dezember am besten unternehmen?

Das Wetter ist gut genug, um die Stadt zu Fuß zu erkunden und durch die schwarz-weißen Mosaikstraßen oder einen der begrünten Parks im Stadtzentrum zu schlendern. Besuche den Mercado dos Lavradores (Bauernmarkt), die Kathedrale Se, die Kirche St. Johannes der Evangelist oder das Kloster Santa Clara, die sich alle auf die Weihnachtsfeierlichkeiten vorbereiten. Besuche die Palheiro Gärten oder den Botanischen Garten. Und schlendere an der Hafenpromenade von Funchal entlang. Nimm die Seilbahn nach Monte, um die Monte Tropical Gardens zu besuchen und fahre mit den traditionellen Korbschlitten (Carros de Cestos) zurück an den Stadtrand von Funchal. Wenn du einen Regentag erwischst, kannst du CR7 (Cristiano Ronaldos Trophäenmuseum) oder den Sao Lourenco Palace besuchen.

Weihnachten ist auf Madeira ein großes Fest. Im Stadtgarten von Funchal gibt es ein lustiges Winterdorf für Kinder mit der Grotte des Weihnachtsmanns. Auf der zentralen Avenida Arriaga gibt es einen Weihnachtsmarkt im Freien und Live-Musikveranstaltungen. Die Stadt ist mit Lichtern, Dekorationen und geschmückten Bäumen geschmückt. Die Silvesternacht ist ein noch größeres Fest. In Funchal findet ein riesiges Feuerwerk statt, das 2006 vom Guinness-Buch der Rekorde als größtes Feuerwerk der Welt anerkannt wurde. Rund 60 Stationen in der ganzen Stadt zünden Feuerwerkskörper in einem beeindruckenden, koordinierten Feuerwerk, das etwa acht Minuten dauert.

Limassol, Zypern

● Das Wetter im Dezember in Limassol

Nicht viele Länder in Europa bleiben in den Wintermonaten warm, aber Zypern hat immer noch angenehme Temperaturen und ist einen Besuch wert, wenn du auf der Suche nach einem Kurzurlaub bist, der nicht zu weit weg ist und im Winter etwas Sonne abbekommt. Zypern ist gut mit den meisten Ländern Europas verbunden und ist recht kompakt, um eine Woche oder so hier zu verbringen. Am besten fliegst du nach Zypern in die Hauptstadt Paphos, bevor du andere Teile des Landes erkundest. Eine der Städte auf Zypern, die perfektes Wetter, köstliches traditionelles Essen und einige der besten Strände des Landes zu bieten hat, ist Limassol.

Im Dezember liegen die Temperaturen in Limassol zwischen 18 Grad hoch und 9 Grad niedrig. Wie du siehst, kann Limassol für sich in Anspruch nehmen, zu den wärmsten Orten in Europa im Winter zu gehören.

● Kann man in Limassol im Dezember schwimmen oder sonnenbaden?

Auch wenn die Temperaturen tagsüber angenehm sind, ist das Meer mit einer Wassertemperatur von etwa 15 Grad noch recht kalt.

● Was kann man im Dezember in Limassol am besten unternehmen?

Im Dezember veranstaltet die Stadt Limassol ein Weihnachtsdorf und einen Weihnachtsmarkt in der Stadt. Von November bis Januar wird hier auch ein Weihnachtswunderland-Dorf organisiert. Die meisten Orte in Limassol bleiben im Dezember für Besucher geöffnet. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören das antike Kourion, der Aphroditefelsen, die Burg Kolossi, der Yachthafen von Limassol und die Promenade.

Die meisten Attraktionen sind kostenlos und den ganzen Tag über geöffnet, aber Orte wie das antike Kourion sind nur zu bestimmten Zeiten zugänglich und schließen früher, wenn nicht viele Besucher da sind; daher solltest du am besten vorher anrufen und nachfragen.