Austritt von Flüssigkeit aus Güterzug

Gau-Algesheim (ots) – Mit Meldung vom 17. November 2022 um ca. 8:20 Uhr wurde

die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern über den Austritt von Flüssigkeit aus

einem Kesselwagen am Bahnhof Gau-Algesheim auf Gleis 2 informiert. Durch die

Freiwillige Feuerwehr vor Ort wurde die Flüssigkeit als Salzsäure verifiziert,

welche tropfenweise aus dem Kesselwagen eines Güterzuges austritt. Der gesamte

Bahnhof Gau-Algesheim wurde geräumt und abgesperrt. Nach bisherigen

Erkenntnissen gibt es keine verletzten Personen. Die Sperrung hat Auswirkungen

auf den Bahnverkehr der Strecke zwischen Mainz und Bingen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Zornheim (ots) – Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines

Ehepaares am Mittwoch zwischen 17:30 und 18:45 Uhr, um über das

Wohnzimmerfenster in das Einfamilienhaus einzudringen. Im Anschluss wurden durch

die Täter mehrere Räume durchsucht. Vermutlich wurden die Täter durch die

heimkehrenden Bewohner gestört. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht

endgültig geklärt. In dem Einfamilienhaus ist eine Videoüberwachung

eingerichtet. Am Tatort wurde durch die Mainzer Kriminalpolizei eine Spurensuche

durchgeführt und die Sicherung der Videoaufnahmen veranlasst. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mainz – Hartenberg-Münchfeld (ots) – Ein 60-Jähriger wurde am Mittwochmorgen um

kurz vor 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus verletzt. Der 60-Jährige

Mainzer rannte zur Bushaltestelle, als er stolperte und stürzte. Durch den Sturz

fiel er in den Bereich zwischen Gehweg und des bereits haltenden Gelenkbusses.

In diesem Moment fuhr der 54-Jährige Busfahrer los und überrollte den Fuß des

gestürzten Mannes, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Von einer Funkstreife der

Polizeiinspektion Mainz 2 wurde der Verkehrsunfall aufgenommen, die Ermittlungen

laufen.

Paketfahrer angegriffen

Mainz-Gonsenheim (ots) – Ein 22-jähriger Paketfahrer wurde am Mittwochmorgen von

einem Kunden in seinem Lieferfahrzeug angegriffen. Zunächst kam es zum Streit

zwischen den beiden Männern wegen einer früheren Paketlieferung. Im Verlauf des

Streits schlug der Angreifer den Lieferanten in das Gesicht, bespuckte ihn und

stieß ihn zu Boden. Der 22-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Der

Paketlieferant zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Nun wird gegen den

Angreifer wegen Körperverletzung ermittelt.

Junge Frauen angegriffen, Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots) – Bereits am vergangenen Freitagabend, dem 11.11.2022,

wurden zwei Frauen von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und verletzt.

Die beiden 26- und 27-jährigen Frauen waren gegen 22:53 Uhr in der

Schöfferstraße in der Mainzer Altstadt unterwegs, als aus einer Personengruppe

von vier jungen Männern heraus mehrere Glasflaschen auf den Boden geworfen

wurden, die hierbei zu Bruch gingen und die Scherben herumflogen. Nachdem die

beiden Frauen die Personengruppe aufforderten das Werfen zu unterlassen, schlug

einer der Männer der 26-Jährigen unvermittelt mit der geballten Faust ins

Gesicht. Die beiden Freundinnen fotografierten daraufhin die Personengruppe und

baten umherstehende Personen die Polizei zu informieren. Als die Gruppierung

dies mitbekam und flüchten wollten, ergriff die 27-Jährige den Kragen des

Täters, um ihn an der Flucht vor der alarmierten Polizei zu hindern. Hierauf

schlug der Täter der 27-Jährigen ebenfalls mit der Faust ins Gesicht, biss ihr

dann in den Finger und flüchtete. Beide Geschädigte mussten vom Rettungsdienst

behandelt werden, neben Verletzungen durch die Schläge, erlitt die 27-Jährige

eine Bissverletzung am Finger. Die vier jungen Männer waren allesamt nicht

verkleidet, hatten dunkle Haare, trugen dunkle Jacken und Hosen. Trotz größerer

Fahndungsmaßnahmen konnte die Gruppe nicht mehr angetroffen werden.

Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Anfang 20

Ca. 170 – 175 cm groß

Längere schwarze Haare zum Dutt gebunden

Nicht verkleidet

Schwarze Jacke

Schwarze Jogginghose mit weißen Applikation

Weiße Sneakers

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.