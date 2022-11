Rödersheim-Gronau: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr brachen Unbekannte am 16.11.2022 in ein Einfamilienhaus in Rödersheim-Gronau ein. Die Täter gelangten über das Dach und ein Fenster in das Haus und entwendeten Schmuck. Durch den Einbruch entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen die im oben angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rödersheim-Gronau im Bereich Hoher Weg / Am Neuberg wahrgenommen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

PKW rollt gegen Hauswand

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:50, parkte eine 36-Jährige ihren PKW am Fahrbahnrand in der Westerstraße. Da der PKW nicht gegen das Wegrollen gesichert wurde, rollte dieser mit geringer Geschwindigkeit die leicht abschüssige Straße hinunter und kollidierte nach etwa 15 Metern mit einer Hauswand. Die Hauswand wurde dabei nicht beschädigt, am PKW entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.