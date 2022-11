Speyer- Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 16.11.2022 gegen 22:45 Uhr stellten die Beatmen ein Fahrzeugführer fest, welcher die Theodor-Heuss-Straße aus Fahrtrichtung Feldweg befuhr. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer seinen Pkw und bog in die Hans-Sachs-Straße ein. Nachdem die Beamten den Streifenwagen gewendet hatten, fanden sie das verlassene Fahrzeug ohne Fahrzeugführer geparkt vor. Wenig später stellten die Beamten einen 19-jähriger Mann und ein 17-Jährigen in unmittelbarer Nähe fest und unterzogen die Männer einer Personenkontrolle. Bei dieser zeigte der 19-Jährige deutliche drogentypische Auffallerscheinungen. Er bestritt zunächst gefahren zu sein. In einem Gebüsch fanden die Beamten den Fahrzeugschlüssel. Im Innern des Fahrzeugs roch es erheblich nach Marihuana und es konnten Dokumente mit den Personalien des 19-Jährigen aufgefunden werden. Mit den neuen Erkenntnissen konfrontiert, teilte der Mann mit, dass er doch gefahren wäre. Einen Joint hätte er aber danach erst konsumiert. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutprobenentnahme. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am 16.11.2022 gegen 15:30 Uhr führten Beamte der Polizei Speyer eine Fußstreife im Bereich um die Auestraße durch. Dabei wurde ein 32-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung eine kleine Plastiktüte mit augenscheinlich Amphetamin. Da der Mann kurz zuvor aus der Wohnung einer 35-jährigen Dame gekommen war und sich Hinweise auf einen dortigen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ergeben hatten, durchsuchten die Polizisten die Wohnung nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft. In der besagten Wohnung befanden sich neben der 35- Jährigen noch zwei 40-jährige Männer. Die Beamten fanden diverse Betäubungsmittel, Konsumutensilien und Gegenstände die auf einen Betäubungsmittelhandel hinweisen. Gegen alle Beteiligte wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.