Golf-Fahrer als Zeuge gesucht

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots) – Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in

Obermoschel am vergangenen Samstag (wir berichteten: https://s.rlp.de/STVp9)

laufen die Ermittlungen der Polizei weiterhin auf Hochtouren. Unter anderem

gehen die Ermittler verschiedenen vagen Hinweisen nach, die nach dem

Zeugenaufruf eingegangen sind, und werten Videoaufnahmen aus.

Dabei sind die Beamten auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden, das in etwa zur

Tatzeit zwischen 17.30 und 17.40 Uhr auf dem Tankstellengelände wendete. Von

diesem Pkw wird der Fahrer gesucht, denn er könnte den flüchtenden Täter gesehen

haben und der Polizei wichtige Hinweise liefern, wohin der Unbekannte rannte.

Bei dem wendenden Auto handelt es sich um einen weißen Golf, vermutlich aus der

6er-Baureihe (hergestellt zwischen 2008 und 2012), in der „Sport-Version“. Der

Wagen kam aus Richtung Niedermoschel angefahren, fuhr auf das Gelände der

Tankstelle, drehte und fuhr gleich wieder in dieselbe Richtung zurück, aus der

er kam.

Da auch der Täter nach dem Überfall den Tankstellen-Shop in Richtung

Niedermoschel verließ, könnte er dem Golf-Fahrer begegnet oder ihm zumindest

aufgefallen sein. Der Fahrer oder mögliche weitere Insassen des Fahrzeugs werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern

in Verbindung zu setzen. |cri

Party mit Folgen…

Kaiserslautern (ots) – Eine „wilde Party“ in der Richard-Wagner-Straße hat am

Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren Einsätzen geführt.

Bereits am späten Abend waren Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde wegen

einer gemeldeten Ruhestörung ausgerückt und hatten dem „Gastgeber“ ein Bußgeld

angedroht.

In der Nacht wurde der Polizei gegen 1.30 Uhr erneut ruhestörender Lärm aus

demselben Anwesen mitgeteilt. Die Streife konnte die überlaute Musik mit stark

dröhnendem Bass schon von der Straße aus hören und hatte es diesmal mit einem

32-jährigen Mann zu tun, der sich als Verantwortlicher zu erkennen gab.

Allerdings gab der Mann an, nichts von dem ersten Einsatz und dem möglichen

Bußgeld gewusst zu haben – er habe die Verantwortung erst später übertragen

bekommen. Der 32-Jährige versprach, die Türen zu schließen und die Musik leiser

zu stellen.

Noch während sich die Polizeibeamten vor Ort aufhielten, fielen ihnen zwei

Männer auf, die sich gerade einen E-Scooter mieten wollten. Weil der Verdacht

bestand, dass sie nicht nüchtern sind, wurden sie zum Alkoholtest gebeten. Bei

beiden Männern lagen die Beamten mit ihrer Vermutung richtig – der kontrollierte

29-Jährige hatte 0,68 Promille „intus“, bei dem 32-Jährigen lag der Pegel bei

0,52 Promille. Beiden wurde der Fahrtantritt untersagt. Sie mussten zu Fuß nach

Hause laufen. |cri

E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Mittwoch in der Paul-Ehrlich-Straße

einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Am Abend meldete sich der rechtmäßige

Eigentümer bei der Polizei und gab zu Protokoll, dass er seinen Elektroroller

der Marke „Xiaomi“ gegen 11 Uhr im Bereich der Uni in Höhe des Gebäude 12 an

einem Fahrradständer abstellte und mit einem Fahrradschloss sicherte. Als der

28-Jährige am Abend kurz nach 20 Uhr wieder zu diesem Abstellplatz zurückkam,

lag dort nur noch das zerstörte Schloss – der E-Scooter war weg.

Zeugen, die beobachtet haben, wer sich an dem Elektroroller zu schaffen gemacht

hat, oder die sonstige Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten,

unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen.

|cri

Pkw ausgewichen – Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am

Freitag, 11. November, gegen 18 Uhr auf der Marktstraße in Enkenbach-Alsenborn

passierte. Ein 69-jähriger Mann kam mit seinem Taxi vom Bahnhof die Hauptstraße

entlang. In Höhe des Dr.-Konrad-Adenauer-Platz bog er links in die Marktstraße

ein. Dort kam ihm nach eigenen Angaben ein dunkler Pkw auf seiner Fahrspur

entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 69-Jährige nach rechts aus

und kollidierte mit einem Poller am Fahrbahnrand. Die Polizei schätzt den

entstandenen Sachschaden auf circa 3.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 in

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

An Parkplatz-Ausfahrt Radler erfasst

Kaiserslautern (ots) – An einer Parkplatz-Ausfahrt in der Pariser Straße sind

sich am Mittwochabend ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer sozusagen „in die

Quere gekommen“. Die Folgen: Der Radfahrer verletzte sich, an Fahrrad und Pkw

entstanden Sachschäden.

Zu dem Unfall kam es gegen 19.50 Uhr, als ein 51-jähriger Mann mit seinem Pkw

den Parkplatz eines Fast-Food-Betriebes verlassen und nach rechts auf die

Pariser Straße auffahren wollte. Der Mann „tastete“ sich mit seinem Wagen über

den Gehweg nach vorne. In diesem Moment näherte sich von rechts der 38-jährige

Biker, der auf dem Gehweg und entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts fuhr.

Das Auto erfasste das Fahrrad mit der Fahrzeugfront, so dass der Radler zu Boden

stürzte. Er verletzte sich leicht an Kopf und Hand. Ein Rettungsdienst brachte

den 38-Jährigen ins Krankenhaus. |cri

Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben sich am Mittwoch in der

Baumschulstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Zwischen 17 und 19 Uhr

schraubten sie an dem Skoda Octavia beide Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen

KL – A 5001 ab und nahmen sie mit. Der Wagen war im öffentlichen Verkehrsraum

abgestellt. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Vermutlich schon ein paar Tage länger liegt ein Diebstahl an einem Fahrzeug in

der Königstraße zurück. Am Dienstag zeigte eine Frau aus dem Stadtgebiet an,

dass an ihrem Pkw der Katalysator abmontiert und gestohlen wurde.

Festgestellt wurde das Fehlen des „Kats“ in der Werkstatt. Die Halterin des

Wagens hatte dort einen Termin ausgemacht, weil ihr in den Tagen davor ein

verändertes „Fahrzeuggeräusch“ aufgefallen war.

Wann genau der Katalysator gestohlen wurde, ist unklar. Der Pkw war an allen

Tagen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz abgestellt. Zeugenhinweise auf

mögliche Täter nimmt in diesem Fall die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer

0631 369-2250 entgegen. |cri

Mit Einsatz. Im Einsatz. – Komm ins Team! (FOTO)

Westpfalz (ots) – Schon fast Halbzeit im laufenden Schuljahr, und noch längst

nicht jede Schülerin und jeder Schüler hat schon ihren/seinen Ausbildungsplatz

für 2023 in der Tasche. Bei manchen laufen noch die Bewerbungen, und viele

wissen gar nicht so recht, wie es nach der Schule für sie weitergehen soll.

Das Polizeipräsidium Westpfalz bietet am kommenden Montag, 21. November 2022, ab

15 Uhr am Standort Logenstraße 5 in Kaiserslautern einen „Berufsinfonachmittag“

an. Unsere Einstellungsberater informieren dann über das Studium und die

Ausbildung zur Polizeikommissarin, beziehungsweise Polizeikommissar, über den

Weg zur Kriminalpolizei, und welche Möglichkeiten man auch ohne Abitur hat, zur

Polizei zu kommen.

Der Zeitplan sieht so aus:

Ab 15:00 Uhr: Der Weg zum Studium

Ab 16:00 Uhr: Der weitere Weg zur Kriminalpolizei

Ab 17:30 Uhr: Der Weg mit „Mittlerer Reife“ über die Höhere Berufsfachschule

(HBFS)

Interessierte junge Menschen sind herzlich eingeladen. Anmeldungen werden unter

der E-Mail-Adresse ppwestpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de gern

entgegengenommen.

Wer am Montag keine Zeit hat, den Termin verpasst oder aus der Südwestpfalz

kommt und nicht so weit fahren möchte, kann sich auch knapp drei Wochen später

beim Berufsinformationsabend am Standort Pirmasens beraten lassen. Am

Donnerstag, 8. Dezember 2022, geht es ab 18 Uhr im Dienstgebäude in der

Wiesenstraße 6 ebenfalls für Interessierte um den „Traumberuf Polizei“, das

Studium, die Karrieremöglichkeiten und eine Zukunft in Uniform.

Anmeldungen für diesen Termin nimmt die Polizeidirektion Pirmasens gern unter

pdpirmasens.presse@polizei.de an.

Informationen zu den geplanten Veranstaltungen und wo man sich anmeldet, sind

auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/DGtxb

veröffentlicht. Alle Infos zum Polizeiberuf und den Ausbildungswegen sind auch

unter polizei.rlp.de/karriere zu finden.

Bewerbungen für den Einstellungstermin im Mai 2023 können bis Ende des laufenden

Jahres abgegeben werden. Es sind noch Plätze frei. Bewerbungsschluss ist am

31.12.2022. |cri

Falsche Bankangestellte durchschaut

Kaiserslautern (ots) – Weil ein Mann aus dem Stadtgebiet angeblich nicht die

neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Konto bei seiner Bank

unterzeichnet hat, drohte ein vermeintlicher Bankangestellter mit der Schließung

des Kontos. Der Betrüger meldete telefonisch am Montag bei dem 60-Jährigen. Er

tischte seinem Opfer die Geschichte einer drohenden Kündigung auf. Dann stellte

er den Mann an einen „Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung“ durch. Dieser

erfragte geschickt die Bankverbindungsdaten des 60-Jährigen. Nach der Geheimzahl

für den Zugriff auf das Konto gefragt, verweigerte das Opfer allerdings die

Auskunft. Der Mann hielt dem Druck des Unbekannten stand, der nun mit Kündigung

und Kontosperrung drohte. Der 60-Jährige durchschaute den Betrugsversuch. Über

die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz meldete er den Vorfall und

erstattete Anzeige. Die Onlinewache ist unter https://s.rlp.de/ow im Internet

erreichbar. |erf

Mit Pfefferspray attackiert

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochmittag auf dem

Willy-Brandt-Platz unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll

es gegen 12:50 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des

19-jährigen Opfers, war er mit Freunden auf dem Platz unterwegs, als ihn ein

Unbekannter von hinten und ohne Vorwarnung mit Tierabwehrspray attackierte.

Danach floh der Täter zu Fuß in Richtung Pfalztheater. Der 19-Jährige erlitt

durch das Spray Reizungen der Atemwege sowie der Augen. Er wurde vom

Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte hatte

schwarze Kleidung an und einen Schal um sein Gesicht gewickelt. Weitere Zeugen,

die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion

1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Hütschenhausen (Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach) (ots) – Auf frischer Tat

hat eine Anwohnerin der Langgewanne in Hütschenhausen in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag drei mutmaßliche Autoaufbrecher erwischt. Über ihre

Überwachungskamera beobachtete die 29-jährige Frau die Männer, wie sie sich an

geparkten Pkws zu schaffen machten. Sie rüttelten An den Türen und suchten

vermutlich unverschlossene Autos. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Die ausgerückte Streife nahm die drei Männer gegen 2:30 Uhr vorübergehend fest.

Sie wurden mit zur Dienststelle genommen, wo sie erkennungsdienstlich behandelt

wurden. Ob die vergangenen Diebstähle aus Fahrzeugen auf das Konto des Trios

gehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Betroffene, denen am Donnerstagmorgen

möglicherweise aufgefallen ist, dass etwas aus ihrem Auto fehlt oder der

Innenraum durchwühlt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371

805-0 mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |elz

Dreister Taschendiebstahl beim Shoppen

Kaiserslautern (ots) – Ein ziemlich dreister Taschendiebstahl ist der Polizei am

Dienstag aus der Fackelstraße gemeldet worden. Einer 30-jährigen Frau wurden

hier in der Mittagszeit mehrere hundert Euro aus der Tasche gestohlen, während

sie sich in einem Geschäft für Damenbekleidung aufhielt. Erst als sie an der

Kasse etwas bezahlen wollte, fiel der Frau auf, dass ihr Bargeld verschwunden

ist.

Eine erste Sichtung der Videoaufnahmen ergab, dass eine unbekannte Frau als

mutmaßliche Täterin in Frage kommt. Die Aufnahmen zeigen, wie sich die

Unbekannte der 30-Jährigen nähert und dann im „günstigen“ Moment zuschlägt:

Während sich das Opfer nach vorne beugt, um Schuhe anzuprobieren, macht sich die

Diebin an der Umhängetasche der Frau zu schaffen, die durch deren Körperhaltung

auf dem Rücken hängt. Blitzschnell öffnet sie den Reißverschluss und zieht das

Bargeld aus einem Innenfach der Tasche. Anschließend macht sich die Täterin aus

dem Staub.

Anhand der Kameraaufnahmen kann die Tatverdächtige folgendermaßen beschrieben

werden: zwischen 28 und 45 Jahre alt, ungefähr 1,62 bis 1,65 Meter groß,

kräftige Statur, dunkle schulterlange Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans,

schwarzer Steppjacke, darunter ein pinkfarbener Rolli, auf dem Kopf eine

schwarze Strickmütze mit weißem Emblem, an den Füßen weiße Sneaker der Marke

Nike mit schwarzem Logo; bei sich hatte die Frau eine beige-braun gemusterte

Umhängetasche.

Zeugen, denen die mutmaßliche Diebin irgendwo aufgefallen ist, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

|cri

Nach Hausverbot an Desinfektionsspender zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots) – Obwohl ein 34-Jähriger wegen Ladendiebstahls Hausverbot

in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt hat, tauchte der Mann am

Dienstagnachmittag dort wieder auf. Mehrfach wurde er vom Verkaufspersonal

aufgefordert, das Geschäft zu verlassen – erfolglos. Dann machte sich der

34-Jährige an einem Desinfektionsspender im Eingangsbereich der Drogerie zu

schaffen. Er trank von dem Desinfektionsmittel. Alarmierte Einsatzkräfte von

Polizei und Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann. Eine

Gesundheitsgefährdung konnten die Sanitäter nicht feststellen. Offensichtlich

hatte der 34-Jährige nur eine geringe Menge des Desinfektionsmittels zu sich

genommen. Der psychisch auffällige Mann wurde von der Ordnungsbehörde in einer

Fachklinik vorgestellt.

Achtung! Der Verzehr von Desinfektionsmitteln ist gefährlich und kann schwere

Gesundheitsschäden verursachen! Nicht nachmachen! |erf

Zum Glück bei der echten Polizei nachgefragt…

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Anrufe mit unterdrückter Telefonnummer hat ein

Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag erhalten. Wie der 87-Jährige der Polizei

meldete, wurde er zwischen 12 und 15 Uhr mehrmals von einem Unbekannten

angerufen, der ihm weismachen wollte, dass seine Tochter in einen Verkehrsunfall

verwickelt war, bei dem ein Mensch tödlich verletzt wurde.

Um die „Tochter“ vor einer Haftstrafe zu bewahren, sollte der Senior 125.000

Euro an „die Polizei“ zahlen. Ein angeblicher Staatsanwalt, der ebenfalls ans

Telefon kam, bestätigte die Angaben.

Der 87-Jährige glaubte die Geschichte, ging zu seiner Bank und hob einen

fünfstelligen Geldbetrag von seinem Konto ab. Bevor er ihn übergeben konnte,

fuhr der Senior allerdings zur „echten“ Polizei und erkundigte sich nach dem

Unfall seiner Tochter. – Dadurch flog der Betrugsversuch auf.

Der einerseits geschockte, aber gleichzeitig erleichterte Mann wurde

anschließend sozusagen unter Polizeischutz zu seiner Bank begleitet, wo er sein

„Erspartes“ wieder auf sein Konto einzahlen konnte. |cri