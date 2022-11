Weimar – Polizei sucht nach tödlichem Unfall nach Zeugen

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Weimar Roth auf der B 3 zwischen Gießen und Marburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 33 Jahre alter Mann kam aus noch unbekannten Gründen an der Anschlussstelle mit einem weißen VW Tiguan mit Marburger Kennzeichen von der Straße ab und erlag letztlich noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Polizei sind nach wie vor keine Augenzeugen des Unfalls bekannt. Ein Unfallsachverständiger ist von der Staatsanwaltschaft mit der Rekonstruktion des Hergangs beauftragt. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit noch davon aus, dass der Pkw auf der Kraftfahrstraße auf dem Weg von Gießen nach Marburg war. Der Verkehrsunfall war am Dienstag, 15.November, gegen 23.30 Uhr. Wer war um diese Zeit ebenfalls auf der B 3 zwischen Gießen und Marburg unterwegs? Wer hat den Verkehrsunfall unmittelbar gesehen? Wem ist der weiße VW Tiguan mit Marburger Kennzeichen aufgefallen? Wer hat auf der Kraftfahrstraße Beobachtungen gemacht, die mit dem späteren Unfall zusammenhängen könnten?

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Exhibitionistische Handlungen

In der Nacht zum Donnerstag, 17. November, gegen 00.40 Uhr, bemerkte ein 24 Jahre alte Frau einen Mann der in einem Hauseingang stand und offenbar in der Öffentlichkeit masturbierte. Die junge Frau ging schnell vorbei und konnte unbehelligt und nicht angesprochen ihren Weg fortsetzen. Der Mann stand im Eingang eines Hauses in der Straße Am Grün gegenüber der Einmündung zur Schulstraße. Er war mindestens 1,80 Meter groß und hatte sehr kurze Haare oder sogar eine Glatze. Er trug schwarze Kleidung mit einer dicken, schwarzen, glänzenden und wohl gesteppten Winterjacke. Die Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der beschriebenen Person beitragen könnten. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines VW Polo in der Nacht zum Donnerstag, 17,. November, um 00.20 Uhr, in der Innenstadt von Kirchhain ergab sich der Verdacht, dass der 28 Jahre alte Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. zwar lehnte der Mann einen Drogentest ab, jedoch räumte er den täglichen Konsum von Marihuana ein. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Fahrt endete damit sofort, die Begegnung der Polizei nach der veranlassten Blutprobe. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellte die Polizei den Autoschlüssel sicher.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Spiegelschaden am Rotenberg

Die Verkehrsunfallflucht vor dem Anwesen Rotenberg 28 war am Dienstag, 15. November, zwischen 09.15 und 13.15 Uhr. In dieser Zeit fuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich auf dem Weg vom Höhenweg zur Innenstadt mit zu geringem Seitenabstand an einem geparkten grauen Opel Astra vorbei. Es kam zur Kollision mit einem Schaden am linken Außenspiegel des Astras. Ob auch am verursachenden Fahrzeug ein Schaden entstand, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Kollision zwischen Kirchhain und Rauschenberg

Am Dienstag, 15. November, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße 3073 zwischen Kirchhain und Rauschenberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Beim aneinander Vorbeifahrern kollidierten die Außenspiegel. Beteiligt war zum einen ein roter Renault Clio mit HR-Kennzeichen. Der unverletzt gebliebene 61 Jahre alte Fahrer befand sich auf dem Weg von Kirchhain nach Rauschenberg, als ihm nach seinen Angaben in der Kurve ein Auto auf seiner Spur entgegenkam. Nach der Kollision setzte der Fahrer des anderen Autos seinen Weg nach Kirchhain ohne anzuhalten fort. Leider gibt es bislang keine Hinweise zu diesem beteiligten Auto. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer war zur Unfallzeit ebenfalls auf der L 3073 von Rauschenberg nach Kirchhain unterwegs und wem fiel dabei ein Auto durch die Fahrweise auf? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.