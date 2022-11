Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (16.11.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „In der Liede“ ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen unter anderem Bargeld und zwei Laptops im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Künzell. In der Schulstraße stahlen Unbekannte am Dienstag (15.11.), zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr, ein Pedelec im Wert von circa 2.500 Euro. Das Zweirad der Marke Conway war im Bereich der Kirche mit einem Schloss an einem Baum gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Petersberg. Ein Sportlerheim in der Straße „Am Pfaffenpfad“ wurde zwischen Freitagabend (11.11.) und Mittwochnachmittag (16.11.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fester auf und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter WhatsApp-Betrug

Lauterbach. Am Mittwoch (16.11.) gaben sich Unbekannte gegenüber einer Frau aus Lauterbach über den Messenger-Dienst WhatsApp als deren Tochter aus. Die Schwindler erklärten der Frau, dass die vermeintliche Verwandte eine dringende Überweisung in Höhe eines vierstelligen Betrags durchführen müsse und ihr dies aktuell nicht möglich sei. Die Lauterbacherin glaubte den Angaben der Betrüger zunächst und versuchte daher den Betrag für die angebliche Familienangehörige zu überweisen. Glücklicherweise scheiterte die Transaktion jedoch aufgrund technischer Schwierigkeiten. Bevor die Frau erneut versuchte den geforderten Betrag auf ein ihr unbekanntes Konto zu überweisen, kontaktierte die tatsächliche Tochter die Dame zufällig und der Betrug fiel auf.

Ihre Polizei warnt:

Die Polizei rät, keinesfalls prompt Geld zu senden, sondern zuvor auf einen Anruf oder eine Sprachnachricht zu bestehen. Oder aber Sie nehmen unter der Ihnen bislang bekannten Rufnummer Kontakt auf. Nur so können Sie überprüfen, ob es sich tatsächlich um den vermeintlichen Angehörigen handelt.

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Homberg (Ohm). Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (16.11.) in einen Lebensmittelmarkt in der Straße „Auf den Sandäckern“ einzubrechen. Hierbei verursachten die Täter rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de