Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche: Haustür aufgebrochen – Heusenstamm

(jm) Die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Isenburger Straße (einstellige-Hausnummern) haben Einbrecher zwischen Dienstag, 15.30 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr, aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Täter in dem Haus sämtliche Räumlichkeiten. Zudem brachen sie auf dem Grundstück einen angrenzenden Lagerraum auf. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit noch ermittelt. Anwohner oder Passanten, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Diebe stahlen Werkzeug von einer Ladefläche – Rodgau/Jügesheim

(jm) Diebe machten sich zwischen Dienstagnachmittag (17 Uhr) und Mittwochmorgen (6.30 Uhr) an einem geparkten Mercedes Benz in der Straße „Westweiler“ zu schaffen und nahmen Werkzeug von der Ladefläche mit. Der weiße Mercedes war in Höhe der einstelligen Hausnummern abgestellt. Die Täter öffneten die Plane des Wagens, indem sie den Gummizug lösten und entwendeten unter anderem eine Kreissäge, eine Bohrmaschine und einen Bohrschrauber aus einem eingebauten Regal. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus – Rödermark/Waldacker

(jm) Ein Einfamilienhaus in der Wingertstraße war am Mittwochabend Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen 17 und 20.25 Uhr Zutritt zu dem Wohnhaus in den 40er-Hausnummern, indem sie die Kellertür zu einer Einliegerwohnung aufhebelten. Nachdem sie mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, nahmen sie letztlich Schmuckgegenstände und Uhren mit. Anschließend gelangten die Eindringlinge über das Treppenhaus in das Erd- sowie Obergeschoß und durchsuchten da ebenfalls sämtliche Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie dort keine Beute. Danach flüchteten die Unbekannten wohl über die Balkontür im Erdgeschoss. Die Kripo in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer sah die Dieseldiebe? – Neu-Isenburg

(aa) Diebe zapften in der Nacht zum Mittwoch in der Hugenottenallee den Sprit aus einem Lastwagen ab. Der Mercedes Laster stand auf einem Firmengelände im Bereich der 170er-Hausnummern. Der oder die Täter versuchten zunächst das Tankschloss aufzubohren. Dann rissen sie den Benzinschlauch heraus, um eine Öffnung zum Tank herzustellen. Die Kripo bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus – Dreieich/Götzenhain

(aa) Einbrecher waren in der Nacht zum Mittwoch in ein Haus „Am Alten Berg“ eingedrungen. Zwischen 20 und 8 Uhr hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt. Gestohlen wurde ein Tresor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Einbruch ins Rathaus – Schöneck

(ts) Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 1.40 Uhr zu einem Einbruch in das Rathaus im Schönecker Ortsteil Niederdorfelden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde hierbei nichts entwendet. Nachdem ein aufmerksamer Passant ein Scheibenklirren wahrnahm und ein Loch an einem der Fenster des Rathauses feststellte, alarmierte er die Polizei. Bei deren Eintreffen flüchtete eine dunkel gekleidete Person von einem angrenzenden Grundstück in Richtung der Grundschule; die Person konnte bislang nicht gefasst werden. Am Rathaus wurden insgesamt zwei Scheiben eingeschlagen. Offensichtlich war der Täter mithilfe einer Mülltonne in das Gebäude eingestiegen. Dort versuchte er einen Spint und eine Feuerschutztür aufzuhebeln. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Kripo in Hanau unter der 06181 100-123

Einbrecher flüchtig – Biebergemünd

(ts) Am Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus in der Straße „Unter dem Ringwall“ in Wirtheim ein und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Modeschmuck. Die Täter sollen sich im Zeitraum zwischen 13.30 und 22.30 Uhr über eine Wiese dem am Ortsrand gelegenen Wohnhaus genähert haben. Im Erdgeschoss hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zur ersten Wohnung; im Inneren brachen sie die Tür zur zweiten Wohnung auf. Beide Wohnungen wurden durchwühlt, wobei unter anderem Modeschmuck entwendet wurde. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der 06181 100-123.