Wohnungseinbruch in Bad Camberg,

Bad Camberg, Freiherr-vom-Stein-Straße,

15.11.2022, 09:30 Uhr – 16.11.2022, 22:00 Uhr,

(mas) Zwischen Dienstag und Mittwochen machten Unbekannte in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Camberg Beute. Den Tätern gelang es sich über den Balkon Zutritt zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie zunächst alle Räumlichkeiten und konnte neben diversen Wertsachen auch den Fahrzeugschlüssel ausfindig machen. Mit diesem entwendeten sie auch das Fahrzeug des Geschädigten, einen grauen Opel Zafira, und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von geschätzt rund 20.000 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Stromausfall nach Unfallflucht,

Weilburg, Keilswingert,

16.11.2022, 20:15 Uhr,

(mas) Am Mittwochabend kollidierte ein Fahrzeug mit einem Stromkasten im Keilswingert in Weilburg und flüchtete. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Stromkasten im Bereich der Einmündung Keilswingert / Friedenbachstraße und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Durch die Beschädigungen am Stromkasten fiel die Straßenbeleuchtung in den angrenzenden Straßenzügen aus. Die Stadtwerke Weilburg konnten die Beleuchtungsprobleme bis 22:00 Uhr beheben. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 6.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.