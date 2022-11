Bergstrasse

Unfallflucht in Viernheim

Viernheim (ots) – Am Mittwoch, den 16.11.2022 im Zeitraum von 15:45 Uhr-15:57

Uhr ereignete sich vor dem Anwesen Heidelberger Straße 78 in 68519 Viernheim ein

Verkehrsunfall. Die Unfallörtlichkeit befindet sich auf der Zufahrtsstraße zum

dortigen Aldi Markt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Wenden seines

Fahrzeuges gegen ein auf vier Granitblöcken stehendes Werbeschild, welches bei

dem Zusammenstoß beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der

Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer

nachzukommen. Der Fremdschaden an dem Werbeschild beziffert sich auf circa

2000,- Euro. Zeugen die Hinweise auf den Unfallhergang oder Unfallverursacher

machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim

unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Autobahn 67 – Anschlussstelle Lorsch: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten / Vollsperrung in südliche Richtung dauert an

Lorsch (ots) – Auf der Autobahn 67 kam es südlich der Anschlussstelle Lorsch am

Donnerstagmittag (17.11.) gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren

Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein Autofahrer, der in südliche

Richtung fuhr, aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug

und kollidierte mit einem Lastkraftwagen sowie einer Betonleitwand. Nachfolgende

Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und verunfallten daher

ebenfalls. Nach momentanem Kenntnisstand waren vier Autos und ein Lastkraftwagen

in den Unfall verwickelt, wobei sich eine Person leicht und zwei Personen schwer

verletzt haben sollen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallablauf und den

Hintergründen dauern an.

Wegen der Rettungs-, Abschlepp- und Aufräummaßnahmen dauert die Sperrung der

Autobahn 67 in südliche Richtung nach bisherigen Erkenntnissen noch mehrere

Stunden an.

BAB 5 – Betrunken und ohne Führerschein Auffahrunfall auf Autobahn verursacht

Bickenbach (ots) – Ein Autofahrer verursachte am Mittwoch (16.11) kurz nach

21:00 Uhr auf der A 5 im Bereich der Tank- und Rastanlage Alsbach einen

Auffahrunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 31-jähriger Bensheimer mit

seinem Opel Kleinwagen ungebremst auf den Pkw einer 54-jährigen aus Ludwigshafen

auf, bevor er mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Durch den Zusammenstoß

wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich

heraus, dass der Mann mit über 3 Promille erheblich alkoholisiert war. Außerdem

führte er seinen Pkw, ohne den entsprechenden Führerschein zu haben. Gegen ihn

wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund der Rettungs- und

Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Süd kurzfristig vollgesperrt

werden. Ausgetretener Kraftstoff machte zudem eine Spezialreinigung der Fahrbahn

notwendig. Gegen 23:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben

werden. Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf mindestens

15.000 Euro. Neben der Autobahnpolizei Südhessen war die Feuerwehr Pfungstadt,

ein Rettungswagen und die Autobahnmeisterei Darmstadt an der Unfallstelle im

Einsatz.

Wald-Michelbach: Hakenkreuzschmierereien auf Parkplatz

Wald-Michelbach (ots) – Für den Fortgang der Ermittlungen wegen am

Donnerstagmorgen (17.11.) festgestellten Hakenkreuzschmierereien und den damit

verbundenen Sachbeschädigungen an einem Parkplatzschild und einem Mülleimer auf

einem Parkplatz zwischen evangelischer und katholischer Kirche in der

Kirchbergstraße, sucht die Polizei Zeugen. Die Gegenstände wurden mit schwarzer

Sprühfarbe beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen.

Alle sachdienlichen Hinweise zu der Tat werden vom Staatsschutzkommissariat der

Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Viernheim: Einbruch in Geschäft

Viernheim (ots) – Ein Geschäft für Hörgeräte in der Rathausstraße geriet in der

Nacht zum Donnerstag (17.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten

ein Fenster des Geschäfts auf und verschafften sich so Zutritt in den Laden. Auf

der Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher eine

Geldkassette samt Inhalt sowie eine Trinkgeldkasse mitgehen.

Hinweise bitte an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer

06252/7060.

Bensheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Mittwoch (16.11.), in der Zeit zwischen 5.30 und 15.30 Uhr,

wurde ein Wohnungseinbruch in der Schwarzwaldstraße begangen. In diesem

Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die ungebetenen Gäste in das

Mehrfamilienhaus und machten sich im Anschluss an einer Wohnungstür im 1.

Obergeschoss zu schaffen. Ihnen gelang es die Tür auf bislang nicht bekannte

Weise zu öffnen und entwendeten anschließend aus der Wohnung Bargeld, ein

Dokument sowie einen Laptop. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim nehmen

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Bensheim: Auto aufgebrochen und nach Beute gesucht

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (17.11.) haben Kriminelle in einem

Hyundai, der in einer Tiefgarage in der Taunusstraße parkte, nach Beute gesucht.

Um in den Innenraum zu gelangen, hatten die Täter zuvor eine Scheibe des

Fahrzeugs zerstört. Sie erbeuteten anschließend Münzgeld und ein E-Book.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) zu melden. Unter

der Rufnummer 06252/7060 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Grasellenbach-Hammelbach: Geparktes Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Grasellenbach (ots) – Am Donnerstag (10.11.), in der Zeit zwischen 19.00 und

22.00 Uhr, kam es im Thorweg, in Höhe des Sportplatzes, zu einer

Verkehrsunfallflucht. Während eines Fußballspiels wurde ein dort geparkter

weinroter Mitsubishi durch ein unbekanntes Fahrzeug am Fahrzeugheck beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der

Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 in Verbindung zu

setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Roller beschädigt und Teile abmontiert / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Kriminelle haben sich am Mittwoch (16.11.) zwischen 9 Uhr und

14 Uhr an einem auf einem Parkplatz abgestellten Roller in der

Elisabeth-Selbert-Straße zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten das

Zündschloss sowie das Helmfach und montierten einzelne Teile des Fahrzeugs ab.

Der von ihnen verursachte Schaden wird auf mindestens 1250 Euro geschätzt. Das

Kommissariat 43 ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des

Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen

entgegen.

Darmstädter: Gestohlene Räder zum Verkauf angeboten / Aufmerksame Besitzer verständigen die Polizei / Festnahme, Sicherstellung und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Der Versuch zwei gestohlene Fahrräder im Internet zu verkaufen

hat am Mittwoch (16.11.) die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamtinnen und

Beamten waren im Vorfeld von den rechtmäßigen Eigentümern auf die verdächtigen

Verkaufsangebote aufmerksam gemacht worden, als sie ihren gestohlenen Besitz in

den Kleinanzeigen entdeckt hatten.

Nach ihrer Alarmierung nahmen die Ordnungshüter zwei 35 und 39 Jahre alte

Tatverdächtige gegen 21 Uhr in der Frankfurter Landstraße fest und durchsuchten

auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnung des Duos.

Dabei stellten die Beamten drei Fahrräder sicher, bei denen es sich ersten

Erkenntnissen zufolge um Diebesgut handeln dürfte. Auch das Rad der

Darmstädterin, die die Polizei informiert hatte, wurde aufgefunden und in

amtliche Verwahrung genommen. Neben den Zweirädern stießen die Ermittelnden

zudem auf geringe Mengen Drogen und mutmaßliches Tatwerkzeug.

Die vorläufig Festgenommenen kamen für die erkennungsdienstlichen Behandlungen

mit auf die Wache. Dort wurden sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen

wieder erlassen. Die weiteren und andauernden Ermittlungen hat das Kommissariat

43 übernommen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: 26-Jähriger geschlagen, getreten und beraubt / Augenzeugen der Tat gesucht

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, soll es am Sonntagabend

(13.11.) zwischen 21 und 21.30 Uhr zu einem Raub auf dem Wilhelminenplatz

gekommen sein, bei dem ein 26-jähriger Darmstädter von noch unbekannten Tätern

geschlagen, getreten und seines Geldes beraubt wurde. Infolge der Attacke erlitt

der Darmstädter Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten

und damit die Verständigung der Polizei erst zeitverzögert und im Nachgang

erfolgte.

Das Kommissariat 43 ist nun mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Raubes eingeleitet. Für den

Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamtinnen und Beamten Augenzeugen der Tat.

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittelnden für alle in diesem

Zusammenhang stehenden Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeuten Schmuck / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (16.11.) haben Einbrecher die Erdgeschosswohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Blütenallee heimgesucht und Beute gemacht. Nach

ersten Ermittlungen wird die Tatzeit zwischen 11 Uhr und 18.45 Uhr eingrenzt.

Die Täter betraten den rückwärtigen Garten und verschafften sich über die

Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumen. Dort suchten sie nach Wertvollem,

wurden fündig und ließen Schmuck mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten

Schätzungen zufolge auf mindestens 4000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist

mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche

Hinweise von Zeugen werden an die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer

06151/9690 erbeten.

Darmstadt: Dreiste Trickbetrüger erbeuten Geld mit Masche der „Falschen Polizeibeamten“/ Senior übergibt 2000 Euro/ Wer kann Hinweise zum Geldabholer geben?

Darmstadt (ots) – 2000 Euro Bargeld hat ein noch unbekannter Trickbetrüger am

Mittwochnachmittag (16.11.) gegen 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Herdweg

erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien der Mann an der Haustür eines

Seniors, dem zuvor am Telefon durch weitere Täter glaubhaft gemacht wurde, dass

es sich bei dem Klingelnden um einen Polizeibeamten handelt, der das Geld zum

Schutz vor Einbrechern in amtliche Verwahrung nehmen werde.

Das Zentrale Ermittlungskommissariat ZE 40 von der Darmstädter

Kriminalinspektion ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren eingeleitet.

Die Ermittelnden suchen Zeugen, denen der noch unbekannte Geldabholer

möglicherweise im Herdweg aufgefallen ist.

Zu seiner Beschreibung sind nur wenige Details. Demnach wurde er auf ein Alter

zwischen 40 und 50 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer

Regenjacke und einer schwarzen Jeanshose bekleidet. Seine Haare waren kurz und

schwarz. Er trug eine weiße FFP2-Maske.

Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht,

die der Aufklärung der Tat dienlich sind? Wem ist der Unbekannte zur Tatzeit und

in Tatortnähe aufgefallen? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die

Ermittelnden alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Fahrzeugteile im Visier Krimineller / Zeugenaufruf der Polizei

Babenhausen (ots) – Kriminelle beschädigten zwischen Mittwochabend (16.11.),

21.30 Uhr und Donnerstag (17.11.), 03.30 Uhr die Tür von einem schwarzen BMW in

der Straßburger Straße, übergingen die technische Sicherung und gelangten so in

das Auto. Aus dem Innenraum montierten die Diebe unter anderem das Lenkrad und

das Navigationssystem ab und flüchteten anschließend unerkannt. Nach bisherigen

Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können oder Verdächtiges in diesem

Zusammenhang wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Kriminelle flüchten ohne Beute

Groß-Gerau (ots)

Ein Reihenhaus in der Berliner Straße suchten sich Einbrecher am Mittwoch (16.11.), in der Zeit zwischen 19.30 und 20.15 Uhr, für ihre kriminelle Tat aus. Sie hebelten zunächst die Terrassentür auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. Die ungebetenen Besucher durchsuchten anschließend sämtliche Zimmer im Haus, entwendet wurde aber offenbar nichts.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Gernsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Gernsheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Pater-Dionys-Straße geriet am Mittwoch (16.11.), in der Zeit zwischen 18.10 und 18.50 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und ließen anschließend Geld mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.