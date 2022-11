Wiesbaden: Die Polizei-News

Baucontainer aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Mittelpfad, 16.11.2022, 07.30 Uhr bis 12.15 Uhr,

(pl)Auf einem Baustellengelände im Mittelpfad in Erbenheim waren am Mittwoch

Diebe zugange. Die Täter brachen auf dem Gelände drei Baucontainer auf und

entwendeten aus diesen diverse Gerätschaften sowie Baumaterialien. Hinweise

nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Bürogebäude von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Biebrich,

Carl-Bosch-Straße, 15.11.2022, 19.00 Uhr bis 16.11.2022, 07.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Bürogebäude in der Carl-Bosch-Straße in

Biebrich von Einbrechern heimgesucht. Die Täter warfen ein Fenster des Gebäudes

mit einem Stein ein und verschafften sich hierdurch Zutritt in die

Räumlichkeiten, wo sie dann weitere Zugangstüren aufhebelten. Aus einem Raum

ließen die Einbrecher letztendlich einen Tresor samt Inhalt mitgehen und

ergriffen hiermit die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wohnungseinbrecher erbeuten Wertsachen, Wiesbaden, Rüdesheimer Straße,

16.11.2022, 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Wohnung in der Rüdesheimer Straße haben unbekannte

Täter am Mittwoch Bargeld und weitere Wertgegenstände erbeutet. Die Einbrecher

hebelten zwischen 10.30 Uhr und 16.00 Uhr die Wohnungstür auf, um sich Zutritt

zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nachdem sie dann die Zimmer nach

Wertgegenständen durchsucht hatten, ergriffen sie mit den aufgefundenen

Wertsachen unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Eingangstür von Arztpraxis aufgebrochen, Wiesbaden, Kirchgasse, 16.11.2022,

13.00 Uhr bis 22.10 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 13.00 Uhr und 22.10 Uhr in einem

Gebäude in der Kirchgasse die Eingangstür einer Arztpraxis aufgebrochen.

Augenscheinlich drangen die Unbekannten jedoch nicht in die Praxisräume ein,

sondern ergriffen stattdessen die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Lenkrad ausgebaut,

Wiesbaden, Waldstraße, 15.11.2022, 23.30 Uhr bis 16.11.2022, 10.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch bauten unbekannte Täter in der Waldstraße das

Lenkrad aus einem dort geparkten Mercedes aus und flüchteten mit diesem. Die

Täter drangen zwischen 23.30 Uhr und 10.45 Uhr vormittags auf bislang unbekannte

Weise in den Innenraum des betroffenen Fahrzeugs ein und demontierten das

Lenkrad. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Während Fußballspiel Kabine leergeräumt, Mainz-Kastel, In der Witz,

16.11.2022,

(pl)Am Mittwochabend kam es in Mainz-Kastel während eines Fußballspiels zum

Diebstahl mehrerer Gegenstände und Bargeld aus einer Umkleidekabine. Auf dem

Sportplatz in der Straße „In der Witz“ fand in den Abendstunden ein Fußballspiel

statt. Während des Spiels suchten Diebe die Kabine der Gastmannschaft auf und

entwendeten Bargeld, Schmuck sowie elektronische Geräte im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Hinweise nimmt

das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr,

Wiesbaden, 17.11.2022,

Heute Morgen kam es im Wiesbadener Stadtgebiet im morgendlichen Berufsverkehr zu

teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie bereits berichtet, tagen

derzeit die Innenministerinnen und Innenminister der G 7 Staaten in Wiesbaden

und im Rheingau, wodurch es insbesondere während der Verlegung der

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den jeweiligen Veranstaltungsörtlichkeiten zu

temporären Straßensperrungen kommt. Am heutigen Morgen führten diese

Straßensperrungen in der Kombination mit dem alltäglichen Berufsverkehr, den

verschiedenen baustellenbedingten Sperrungen im Straßennetz der Landeshauptstadt

Wiesbaden sowie der Unfalllage leider zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Auch am morgigen Freitag ist wieder mit Einschränkungen und Staus im

morgendlichen Berufsverkehr zu rechnen. Der Schwerpunkt dieser Einschränkungen

liegt voraussichtlich zwischen 07.30 Uhr und 09.30 Uhr in der Wiesbadener

Innenstadt. Die Einschränkungen werden so gering wie möglich gehalten. Es wird

jedoch empfohlen, für die eigene Tagesplanung einen ausreichenden Puffer

vorzusehen, um etwaige Verzögerungen zu kompensieren.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrügern aufgesessen,

Hohenstein,

14.11.2022, 18:12 Uhr,

(mas) Eine 69-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis ist am vergangenen Montag

Betrügern aufgesessen. Die Täter melden sich über den Nachrichtendienst

„WhatsApp“ bei der Dame und gaben sich als die vermeintliche Tochter aus. Unter

dem Vorwand, ihr Handy sei kaputt, erklärten die Betrüger die neue Handynummer.

Weiterhin führten sie aus, dass eine dringende Rechnung zu bezahlen sei, man

nicht genug Geld habe und nun in ernsten Schwierigkeiten stecke. In Sorge um die

Tochter überwies die Dame rund 3200 EUR. Die Polizei rät, niemals Geldgeschäfte

am Telefon, über Mail oder Kurznachrichtendienste zu tätigen. Suchen Sie in

jeden Fall vorher den persönlichen Kontakt zum Bittsteller um die Richtigkeit zu

sichern.