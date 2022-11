Mannheim – Friesenheimer Insel: Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht!

Mannheim – Friesenheimer Insel (ots) – Vermutlich in der Nacht von Montag auf

Dienstag, in einem Zeitraum von 20 Uhr bis 11:30 Uhr, wurde ein

Zigarettenautomat in der Hombuschstraße auf unbekannte Weise aufgebrochen.

Hierbei öffneten ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen gewaltsam den

Automaten und entwendeten anschließend eine sich darin befindende Geldkassette.

Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Zeugen, welche Hinweise zur gesuchten Täterschaft geben können, werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 0621 / 3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

zu melden.

Mannheim-Almenhof: Sachbeschädigung an geparktem Auto – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Almenhof (ots) – Nach einer Sachbeschädigung an einem in der Neckarauer

Straße geparkten Audi sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 5.11.2022 und Dienstag, 8.11.2022 beschädigten

bislang Unbekannte den abgestellten Pkw, indem sie diesen zerkratzten. Die Höhe

des hierbei entstandenen Sachschadens schätzen die Ermittlerinnen und Ermittler

auf rund 10.000,- Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.

0621 / 1258-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht in Neckarstadt-Ost, Fahrradfahrerin verletzt – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Mittwochmorgen gegen 06:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

der Carl-Benz-Straße / Moselstraße zu einem Unfall, bei dem eine Fahrradfahrerin

leicht verletzt wurde. Sie befuhr den Fahrradweg auf der Carl-Benz-Straße in

Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße. Der oder die bislang unbekannte

Unfallverursacher/ -in bog mit einem dunkel-beigen Transporter von der

Carl-Benz-Straße kommend in die Moselstraße ein und missachtete die Vorfahrt der

23-jährigen Radfahrerin. Infolgedessen fuhr sie seitlich in den Transporter

hinein und stürzte. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/ -in

entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die

leicht verletzte Radfahrerin zu kümmern sowie seiner Feststellungspflicht

nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Gesuchter Straftäter verhaftet

Mannheim – Dienstagmorgen (15. November) hat die Bundespolizei am

Mannheimer Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter verhaftet.

Gegen 11 Uhr kontrollierten die Beamten den 21-jährigen deutschen

Staatsangehörigen routinemäßig. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann

seitens der Staatsanwaltschaft Mannheim aufgrund der versuchten Körperverletzung

mittels Haftbefehl gesucht wurde.

Der 21-Jährige konnte die Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro nicht begleichen und

wurde daher einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, wo er nun seine

Freiheitsstrafe verbüßt.