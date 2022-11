Heidelberg: Gemeinsame Kontrollaktion des Polizeipräsidiums Mannheim und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Heidelberg (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim führte am Dienstag gemeinsam

mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneut eine großangelegte Kontrollaktion

mit dem Ziel, die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln im innerstädtischen

Bereich zu steigern. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr überprüften 11

Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei gemeinsam mit rund 20 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern der rnv mit mobilen Kontrollen die Fahrgäste in

Straßenbahnlinien innerhalb des Heidelberger Stadtgebietes.

Im Rahmen der nach ganzheitlichen Gesichtspunkten angelegten Kontrollen konnten

folgende Feststellungen gemacht werden:

54 Fahrgäste wurden ohne gültigen Fahrschein angetroffen. Gegen sie wird nun

wegen des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

56 Fahrgäste verstießen gegen geltende Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes

und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Eine Person war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Im Zuge der Kontrollen konnte zudem eine als vermisst geltende Person erkannt

und zurück zu ihrem Bestimmungsort gebracht werden.

Die gemeinsamen Kontrollaktionen haben sich bisher bewährt und tragen dazu bei,

das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung und Fahrgäste in öffentlichen

Verkehrsmitteln zu steigern. Weitere, gleichgelagerte Aktionen sind bereits in

der Planung und werden in regelmäßigen Abständen an wechselnden Örtlichkeiten

fortgeführt.

Heidelberg: 30-jähriger Mann wegen des Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls und des Diebstahls mit Waffen in Untersuchungshaft

Heidelberg – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 30

Jahre alten Mann erlassen. Dieser steht im dringenden Verdacht, am

Montagnachmittag (14. November 2022) zwei Ladendiebstähle begangen zu haben,

wobei er ein Taschenmesser mitgeführt und dieses in einem der Fälle gegen einen

Menschen eingesetzt haben soll.

Zunächst soll der Tatverdächtige aus einem Kaufhaus in der Bergheimer Straße

Parfüm im Gesamtwert von über 1300 Euro entwendet und anschließend die

Geschäftsräume ohne Bezahlung der Ware verlassen haben. Der Ladendetektiv konnte

die Tathandlung beobachten. Er stellte den 30-Jährigen vor dem Gebäude zur Rede

und griff nach der Tasche, in der das Diebesgut versteckt war. Daraufhin soll

der Tatverdächtige ein Taschenmesser gezogen und damit nach dem Mitarbeiter

gestochen, diesen jedoch nicht getroffen haben. Dabei soll er in der Absicht

gehandelt haben, den Detektiv zu verletzen und sich dadurch in Besitz des

Diebesguts zu erhalten.

Später am selben Tag soll der 30-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der

Kurfürsten-Anlage ein Sandwich aus der Auslage entnommen und dieses sogleich

verzehrt haben. Dabei soll er das Taschenmesser wiederum griffbereit mit sich

geführt haben. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei. Diese konnte den

30-Jährigen, der sich in Tatortnähe hinter in einem Müllcontainer versteckt

hielt, bereits kurze Zeit später festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Dienstag, den 15. November 2022, der

Haft-und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese

erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen

Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte dauern weiter an.

Heidelberg-Weststadt: Zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren wegen des Verdachts des Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Heidelberg-Weststadt – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen einen 21

Jahre und einen 25 Jahre alten Mann erlassen. Die Beiden stehen im dringenden

Verdacht, am Samstag, den 12. November, gegen 17 Uhr in der Kurfürsten-Anlage in

Heidelberg gemeinschaftlich einen 30-jährigen Mann körperlich angegriffen, ihn

nicht unerheblich verletzt und sein Mobiltelefon und sein Bargeld entwendet zu

haben.

Nachdem die beiden Verdächtigen auf den 30-jährigen Mann getroffen waren, soll

einer der Beiden an der Umhängetasche des 30-Jährigen gerissen und ihn zu Boden

getreten haben. Sodann sollen beide Tatverdächtige gemeinsam auf den am Boden

Liegenden mit Schlägen und Tritten eingewirkt haben. Nachdem sie ihrem Opfer das

Mobiltelefon und das von ihm mitgeführte Bargeld weggenommen gehabt hätten,

sollen die Tatverdächtigen die Flucht ergriffen haben. Der Geschädigte soll

durch den Überfall erheblich verletzt worden sein. Unter anderem soll er einen

Nasenbeinbruch erlitten haben.

Gegenüber der Polizei konnte der Geschädigte die zwei Tatverdächtigen

identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht

Heidelberg wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehle gegen die nunmehr

im dringenden Tatverdacht des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung

stehenden Männer.

Beide Tatverdächtige konnten daraufhin am Folgetag, dem 13. November,

festgenommen und dem Haft- und Ermittlungsrichter am Amtsgericht Heidelberg

vorgeführt werden, der ihnen den Haftbefehl eröffnete und diesen in Vollzug

setzte. Anschließend wurden die zwei Beschuldigten in verschiedene

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalinspektion 2

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg: Alltäglicher Einkauf endet in hohem Diebstahlschaden

Heidelberg – Am Montag gegen 14.00 Uhr erledigte eine 61-Jährige ihre

Einkäufe in einem Discounter ‚Im Weiher‘. Nach dem Bezahlvorgang an einer der

Selbstscanner-Kassen fixierte sie ihre EC-Karte mit ihrer Hand am Geldbeutel und

räumte auf dem Parkplatz ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug. Hierbei wurde sie durch

einen ihr unbekannten Mann angesprochen und um Hilfe gebeten. Dieser kam der

61-Jährigen in dem Gespräch sehr nahe, weshalb diese das Gespräch beendete und

sich abwandte. Gegen 17.30 Uhr bemerkte die Frau das Fehlen der EC-Karte und

ließ diese umgehend sperren.

Am Dienstag wurde durch die Hausbank festgestellt, dass mit der EC-Karte diverse

Abbuchungen vorgenommen wurden und der 61-Jährigen somit ein Schaden in Höhe

eines vierstelligen Betrages entstanden ist.

Durch den Vorfall auf dem Parkplatz kann eine Tatbeteiligung des Mannes nicht

ausgeschlossen werden. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

170 – 175 cm groß, 35 – 40 Jahre alt, runde Backen, ungepflegter schwarzer Bart

und ungepflegte Haare, Haare mittellang und dünn, osteuropäisches

Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch, trug blauen Blouson und graues

Sweatshirt darunter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Kriminaldauerdienst zu melden unter: 0621-174 4444.

Wertvolle Tipps der Polizei, wie sie sich vor einem Diebstahl schützen können,

finden sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/