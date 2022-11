BAB 6 / Rauenberg: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 //

BAB 6 / Rauenberg (ots) – Nach dem Unfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung

Heilbronn zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ist die Unfallaufnahme

beendet und die Autobahn konnte wieder gänzlich für den Verkehr freigegeben

werden.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein 31-jähriger Transporterfahrer mit

dem Heck eines vorausfahrenden vollbeladenen Sattelzugs, welcher aufgrund der

dortigen Steigung mit verringerter Geschwindigkeit unterwegs war. Durch den

Zusammenstoß wurde der 31-Jährige im Führerhaus eingeklemmt und mehrere hundert

Meter mitgeschleift, bis der Sattelzug zum Stehen kam. Anschließend musste er

durch die freiwillige Feuerwehr Wiesloch befreit werden. Ein

Rettungshubschrauber flog den schwerstverletzten Mann in ein Krankenhaus.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen besteht derzeit Lebensgefahr. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehr als 40.000 Euro.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Mehrfache Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Hockenheim – Am Montag sorgte eine bislang unbekannte Täterschaft in

Hockenheim für insgesamt sieben Sachbeschädigungen. Der oder die Täter sprühten

mittels Spraydosen unterschiedliche Schriftzüge an Gebäude oder beschmierten

mithilfe von Farbstiften Hinweisschilder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter der

Nummer 06205 / 2860-0 zu melden.

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis: „Reifenstecher“ erneut unterwegs – Zeugen & Geschädigte gesucht

Heddesheim – Seit Freitag, den 11.11.2022, kam es im Bereich Heddesheim zu

insgesamt acht Taten, bei denen Autoreifen an Fahrzeugen verschiedenster Marken

von unbekannter Täterschaft sowohl im öffentlichen Verkehrsraum als auch auf

Privatgelände zerstochen wurden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist

bislang nicht bekannt.

Ob ein Zusammenhang der Vorkommnisse besteht, ist unter anderem Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 / 9305-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend gegen 18 Uhr kam es in der

Kurpfalzstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Vermutlich verschaffte sich

die bislang unbekannte Täterschaft über die gekippten Fenster Zutritt zu dem

Anwesen. Sie wurde jedoch durch die Wohnungseigentümer gestört und flüchteten.

Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit

kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon

unter Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.

Leimen: Einbruch in einen Kindergarten – Zeugen gesucht!

Leimen – Im Zeitraum von Montag, 22.15 Uhr bis Dienstag, 06.50 Uhr, wurde

in einen Kindergarten in der Turmgasse eingebrochen. Eine bislang unbekannte

Täterschaft verschaffte sich mittels unbekannten Werkzeugs über ein Fenster im

Erdgeschoss Zugang zu dem Gebäudeinneren. Hier durchwühlte die Täterschaft

sämtliche Räumlichkeiten aller zwei Stockwerke und entwendete Bargeld in Höhe

eines dreistelligen Betrags. Die Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes waren

verschlossen und wurden durch die Täterschaft aufgehebelt wodurch zahlreiche

Sachen beschädigt wurden. Der genaue Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Da der Kindergarten von einem Zaun und Wohnhäusern umschlossen ist, kommt als

Fluchtweg der bislang unbekannten Täterschaft die Turmgasse oder die Höllengasse

in Betracht.

Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, melden sie sich bitte bei

dem Polizeiposten Leimen unter: 06224-17490.

Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher erbeuten Schmuck – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Dienstag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr verschaffte sich eine

bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der

Eschelbronner Straße und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der oder die Täter schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so

in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie mehrere Wohnräume und

erbeuteten, neben einem geringen Betrag Bargeld, Schmuck mit einem Wert im

mittleren vierstelligen Bereich.

Bereits in den Tagen vor der Tat fiel Zeugen eine verdächtige männliche Person

in dem Wohngebiet auf, welche vereinzelt an Wohnhäusern klingelte und nach

Spenden bettelte. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank,

graue Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild, ca. 50 Jahre Ob der Mann in

Verbindung mit dem Einbruch steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu

melden.