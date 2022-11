Sachbeschädigung an PKW

Kirn

In der Zeit vom 14.11.2022 20:30 Uhr bis zum 15.11.2022 12:45 Uhr wurde die Fahrzeugseite eines im Wörther Weg geparkten PKW mit einem vermutlich spitzen Gegenstand erheblich beschädigt. Hinweise zur Tat bitte an hiesige Dienststelle.

Verkehrsunfallfluchten in Eisenberg und Dreisen

Eisenberg:

Am 15.11.2022 zwischen 14.00 und 14.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg, ein PKW beschädigt. Der/die Verursacher/in streifte hier beim Ein-/Ausparken die Heckstoßstange eines geparkten PKW’s und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Stoßstange des geschädigten Fahrzeuges entstand ein geschätzter Schaden von ca. 800.-EUR. Die Schäden beim verursachenden Fahrzeug sind nicht bekannt.

Dreisen:

Am 15.11.2022 zwischen 09.30 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte ein Fahrzeug, vermutlich ein LKW, die Dachrinne an einem Haus in der Bahnhofstraße in Dreisen. Der/die Verursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird hier auf ca. 1000.-EUR geschätzt.

Zeugen der Unfälle sollen sich bitte bei bei der Polizei Kirchheimbolanden melden.