Fahrzeug verkratzt

Nierstein – Ein 23-Jähriger aus Nierstein verständigte am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Polizei, nachdem er Kratzer an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Diese wurden vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht. Er hatte seinen BMW gegen 14 Uhr unbeschädigt in der Boschstraße abgestellt. Die Beamten der PI Oppenheim haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Dreiste Betrüger

Mainz – Hartenberg-Münchfeld – Ein bislang unbekannter Täter stahl eine

Tankkarte aus einem Fahrzeug eines Pflegedienstes. Damit fuhr er durch das ganze

Bundesgebiet und bezahlte mit der Karte seine Tankfüllungen. Insgesamt bezahlte

der Täter Kraftstoff im Wert von über 1000 Euro. Bei der Abrechnung fiel einem

56-Jährigen Mitarbeiter des Pflegedienstes auf, dass die Tankvorgänge nicht den

Firmenfahrzeugen zuzuordnen sind und informierte daraufhin die Polizei. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Universität

Mainz – Hartenberg-Münchfeld – Zu einem Einbruch kam es am Dienstagmorgen

gegen 07:45 Uhr in einer Werkstatt der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster der Werkstatt ein und drangen

anschließend in die Räumlichkeiten ein. Dort trafen sie auf einen Mitarbeiter

der Universität und gaben sich als Reinigungskräfte aus. Anschließend verließen

sie die Werkstatt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Einer

der Täter kann als männlich, ca. 25 Jahre alt und mit einer schwarz-roten

Motorradjacke bekleidet beschrieben werden. Bei der zweiten Person handelte es

sich um eine Frau mit grauer Jacke und Kopftuch. Wer sachdienliche Hinweise zu

dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz

unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mit getuntem Auto bei Polizei vorgefahren

Gau-Bickelheim – Ein 26-Jähriger begleitete am 15.11.2022 gegen 18:50 Uhr

einen Bekannten zur Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, um diesen als

Übersetzter zu unterstützen. Dabei kam der 26-Jährige mit einem PKW vorgefahren,

der den Beamten gleich wegen verschiedenen optischen und technischen

Veränderungen auffiel. Da der Mann bei der darauffolgenden Überprüfung seines

Autos keine Belege für eine TÜV-Abnahme der Veränderungen an seinem Audi

vorlegen konnte, bestand der Verdacht, dass die Betriebserlaubnis des Wagens

erloschen ist. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde

eingeleitet.