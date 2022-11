Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am späten

Dienstagabend in der Nieder-Flörsheimer-Straße in Worms. Gegen 20:45 Uhr übersah

eine 25-jährige Audi-Fahrerin trotz des Verkehrsschilds „Vorfahrt achten“ beim

Linksabbiegen aus der Paternusstraße die von links kommende 33-jährige

Volkswagenfahrerin. Durch den Zusammenstoß können beide Pkw nicht mehr

weiterfahren. Die 33-Jährige erleidet leichte Verletzungen und wird durch den

Rettungsdienst ins Klinikum Worms gebracht. Gegen die 25-Jährige wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.