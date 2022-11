Hagenbach; Kind verletzt sich beim Zündeln

Hagenbach; Am 15.11.2022 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Einsatz auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes im Wooge. Ein 13-jähriges Kind kaufte sich mehrere Deodorantdosen und wollte damit einen Karton in Brand setzen. Als der Karton bereits brannte wurde von dem Kind eine Dose in die Flammen geworfen. Hierdurch kam es zu einer Verpuffung bei der der Junge im Gesicht Verletzungen erlitt. Glücklicherweise waren die Verbrennungen leichterer Art. Er wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hagenbach; Kradfahrer die Vorfahrt genommen

Hagenbach; Am 15.11.2022 befuhr um 15:45 Uhr ein 22-jähriger Kradfahrer mit seinem Gefährt die L 540 von Hagenbach in Richtung Wörth. Als der Kradfahrer sich im Kreisverkehr befand, befuhr ein 69-jähriger PKW Fahrer die Zufahrt zum Kreisverkehr und missachtete die Vorfahrt des Kradfahrers. Durch die Kollision wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Unfallhergang von den Beteiligten widersprüchlich geschildert. Zeugen des Vorgangs sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth melden.

Germersheim – Geschwindigkeitskontrollen

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Zeppelinstraße in Germersheim konnten gestern innerhalb einer Stunde sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 30 km/h wurde der „Spitzenreiter“ mit 56 km/h gemessen. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt und an einem Fahrzeug wurden technische Mängel festgestellt.

Schulwegkontrolle

Lustadt

Am Dienstagmorgen führte die Polizei Germersheim Schulwegkontrollen in der Schulstraße in Lustadt durch. Insgesamt zwei Kinder waren nicht oder unzureichend gesichert. Geschwindigkeitsverstöße konnten hingegen nicht festgestellt werden.