Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

In der Roonstraße ereignete sich am 15.11.2022 gegen 23:50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Autofahrer stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen 32-jährigen Fahrradfahrer, der hinter ihm fuhr. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Das Auto blieb unbeschädigt.

Trickdiebstahl – Tatverdächtige wiedererkannt

Einem 23-jährigen Mann wurde am 15.11.2022 gegen 12:30 Uhr auf dem Berliner Platz der Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche entwendet. Der Geschädigte wurde zuvor durch eine unbekannte Frau in ein Gespräch verwickelt und nach Geld gefragt. Vermutlich wurde ihm hierbei der Geldbeutel gestohlen. Während der Aufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten erkannte der 23-Jährige die unbekannte Frau in der unmittelbaren Umgebung wieder und diese konnte durch die Polizeikräfte kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Frau konnte der gestohlene Geldbeutel nicht aufgefunden werden. Gegen die 33-Jährige wird nun wegen des Verdachtes des Diebstahls ermittelt.

WhatsApp-Betrug

Am Dienstagnachmittag (15.11.2022) erhielt eine 56-jährige Ludwigshafenerin eine WhatsApp-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter. Unter dem Vorwand, dass das Handy der Tochter kaputt gegangen sei und sie dringend Geld benötige, wurde die 56-Jährige dazu gebracht rund 4000,- Euro an Unbekannte zu überweisen. Nachdem die Ludwigshafenerin mit ihrer richtigen Tochter telefonierte, flog der Betrug auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

nach.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Nachrichtendienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Busfahrgäste bei Unfall verletzt

Zwei Fahrgäste eines Busses wurden bei einem Unfall am Dienstagmittag (15.11.2022), gegen 13:10 Uhr, leicht verletzt. Der Bus fuhr an der Haltestelle Schillerplatz los, als eine 13-Jährige vor den Bus lief. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 14-jährige und eine 76-jährige Businsassin stürzten durch die Vollbremsung und verletzten sich leicht.

Mülltonnenbrand – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (15.11.2022), gegen 20 Uhr, meldete ein Zeuge eine brennende Mülltonnte vor der Luitpoldschule (Luitpoldstraße). In einer Restmülltonne entstand aus ungeklärter Ursache ein Schmorbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Der entstandene Schaden wird auf rund 350,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Dienstagmittag (15.11.2022), gegen 11:30 Uhr, wurde der Polizei Ludwigshafen ein Lkw-Fahrer Am Hansenbusch gemeldet, der stark nach Marihuana roch. Bei der Kontrolle durch die alarmierten Polizeikräfte konnte der Verdacht bestätigt werden. Ein Urintest bei dem 34-jährigen Lkw-Fahrer verlief positiv auf THC. Ihm wurde zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Der Fahrer darf seine Fahrt erst fortsetzen, wenn er nicht mehr unter dem Einfluss von Drogen steht. Ihn erwartet zudem ein Bußgeld von bis zu 3000,- Euro und ein Fahrverbot.