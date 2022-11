Polizeiautobahnstation Ruchheim: Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

Am 16.11.2022 um 07:00 Uhr ereignete sich auf der A650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, Höhe der Anschlussstelle Ruchheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Beim Wechseln mit seinem Auto von der rechten auf die linke Spur, übersah der Fahrer ein auf der linken Spur fahrendes Auto. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer blieben dabei unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Dadurch kam es zu Rückstau im Berufsverkehr.

Angeblicher Schallplattenkäufer unterwegs

Waldsee

Wie erst gestern bekannt wurde, wurde am Vormittag des 26.10.2022 ein 82-Jähriger vor seinem Anwesen in der Raiffeisenstraße durch einen unbekannten Mann angesprochen, ob dieser ihn nicht kenne. Hierauf gab der Unbekannte an, dass er Schallplatten ankaufe. Da der Senior angab, im Haus Schallplatten zu haben, begleitete der Mann den Senior nach Hause. Im Haus fragte der Unbekannte mehrmals nach Schmuck. Da der vorgezeigte Schmuck angeblich nicht wertvoll sei, verließ der Unbekannte das Anwesen. Entwendet wurde aus dem Haus nichts. Am Morgen des 15.11.2022 klingelte ein weiterer unbekannter Mann am Anwesen des 82-Jährigen. Hierbei wurde der Unbekannte nicht ins Haus gelassen und das Kennzeichen des von ihm genutzten Fahrzeugs notiert. Diesbezüglich wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei wird u.a. die Gutgläubigkeit der Opfer ausgenutzt. Die Polizei rät: – Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! – Lassen Sie sich an der Eingangstür nicht von angeblichen Käufern überrumpeln, ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu! – Übergeben Sie kein Bargeld oder Schmuck an Unbekannte!

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neuhofen

Neuhofen

Am 15.11.2022 brachen Unbekannte im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Neuhofen ein. Die Terrassentür wurde mit Gewalt eingeschlagen, im Haus wurde ein Tresor aufgebrochen und Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000,- EUR geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die am 15.11.2022 im Bereich Ahrweg / Moselstraße / Nahestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.