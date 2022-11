Speyer – Schulwegkontrollen in Vincentiusstraße, Otto-Mayer-Straße und an Zeppelinschule sowie mobile Kontrollen im Stadtgebiet

Am 15.11.2022 überwachten Polizeibeamte ab 07:15 Uhr den Schulweg in der Vincentiusstraße und legten hierbei ein besonderes Augenmerk auf überholende Fahrzeugführer. In mehreren Fällen setzten PKW zum Überholen an, erblickten die Beamten und unterließen den Überholversuch. Ordnungswidriges Verhalten in Form des Überholens mit einer Unterschreitung des vorgeschriebenen Seitenabstands von 1,5 Metern verhinderten die Beamten daher durch ihre Präsenz. Anschließend überwachten die Beamten den Schulwegverkehr in der Otto-Mayer-Straße. Sie ahndeten dabei zwei Verstöße gegen das beschilderte Einfahrtsverbot in die Straße (Z.267 StVO), einen Verstoß gegen die Gurtpflicht sowie einen Parkverstoß. Hierbei parkte ein PKW im Halteverbot und auf dem Gehweg. Schließlich setzten die Beamten ihre Muskelkraft ein und schoben ein liegengebliebenes Kraftfahrzeug von der Straße.

An der Zeppelinschule in der Neufferstraße führte ab 7:30 Uhr eine weitere Polizeistreife Schulwegkontrollen durch, sorgte durch die Präsenz für eine temporäre Verkehrsberuhigung und ahndete hierbei einen Verstoß gegen die Gurtpflicht.

Zwischen 11:15 Uhr und 14:15 Uhr ahndeten Polizeibeamte bei mobilen Kontrollen im Stadtgebiet Speyer weitere drei Verstöße gegen die Gurtpflicht, einen Fall von mangelnder Ladungssicherung und stellten vier Mängelberichte wegen fehlender Warnwesten, Verbandskästen oder nicht mitgeführter Dokumente aus.

Speyer – Fahrer unter Cannabiseinfluss

Am 15.11.2022 kurz nach 8 Uhr morgens unterzog eine Polizeistreife einen 32-Jährigen in der Zeppelinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten entdeckten bei ihm Anzeichen für einen kürzlich erfolgten Cannabiskonsum. Der Fahrer gab zu, Marihuana konsumiert zu haben und willigte in einen Urintest ein. Dieser verlief positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Daher untersagten die Beamten die Weiterfahrt und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 32-Jährigen.

Speyer – zwei Diebstähle aus PKW

Zwischen dem 12.11.2022, 20 Uhr, und dem 13.11.2022, 11 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Emanuel-Geibel-Weg eine Damenjacke sowie persönliche Dokumente aus einem im öffentlichen Verkehrsraum geparkten Transporter. Beschädigungen wurden am Fahrzeug nicht festgestellt. Der Sachschaden liegt bei ca. 100 Euro.

Zwischen dem 14.11.2022, 20 Uhr, und dem 15.11.2022, 12 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Geldbeutel inklusive persönlicher Dokumente sowie einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag aus einem Fahrzeug, das unter einem Carport in der Oberen Langgasse geparkt war. Der Schaden liegt bei ca. 120 Euro.

In beiden Fällen konnten die Täter in die Fahrzeuge eindringen, ohne Sachschaden anzurichten. Die Polizei rät: