Frankfurt-Rödelheim: Trickbetrug gescheitert

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Mittag (15. November 2022) kam es im

Zentmarkweg zu einem gescheiterten Trickbetrug, indem Betrüger mit der Masche

des „falschen Polizeibeamten“ an das Bargeld eines 66-Jährigen gelangen wollten.

Der Geschädigte erhielt am Vormittag den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten,

der ihm mitteilte, dass sein Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

sei. Um eine mögliche Haft für den Sohn abzuwenden, solle eine Kaution übergeben

werden. Als Treffpunkt machte man die Radilostraße in Höhe einer

Finanzinstitution aus. Dort traf sich der 66-Jährige mit den Abholerinnen.

Hierbei konnten beide Täterinnen durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Beide Frauen müssen sich nun wegen des Verdachts des Trickbetrugs verantworten.

Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche:

Die Polizei oder die Justiz bittet Bürgerinnen und Bürger niemals um

Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon.

Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon. Lassen Sie sich nicht von der Rufnummer auf dem Display

täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der

Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst.

Benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und auf keine Diskussionen ein.

Diskussionen ein.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und drücken Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder

Wertgegenstände an Unbekannte.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen über den Anruf.

über den Anruf.

Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der 110.

der 110.

der 110. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines

Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen.

Mann im Tunnel sorgt für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) – Ein 42-jähriger wohnsitzloser Mann, der am Dienstag im

Tunnelbereich zwischen den S-Bahnstationen Konstablerwache und Hauptwache in

Gewahrsam genommen wurde, hat letztlich bei insgesamt 40 S-Bahnen für

Verspätungen gesorgt. Als bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

gegen 12.45 Uhr die Meldung einging, dass ein Mann in den Tunnelbereich in

Richtung Hauptwache gelaufen sei, wurden die Gleise gesperrt und Beamten der

Bundespolizei und der Hessischen Landespolizei suchten den Bereich ab. Hierbei

konnte die Streife der Landespolizei den Mann feststellen, in Gewahrsam nehmen

und den Beamten der Bundespolizei übergeben. So wurde die Sperrung bereits nach

etwa 30 Minuten wieder aufgehoben. Auf die Frage warum er in den Tunnel gelaufen

sei, erklärte der den Beamten, dass er dort schlafen wollte. Nach Feststellung

seiner Personalien, einer Belehrung über die Gefahren im Gleisbereich und

Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wurde er wieder entlassen.

Frankfurt-Rödelheim: Betrunkener zu Fuß auf Autobahn

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Dienstag (15. November 2022) auf

Mittwoch (16. November 2022) kam es auf der BAB 648 in Höhe der Ausfahrt

Rödelheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem betrunkenen Fußgänger und einem

PKW. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt.

Der 42-jährige Mann versuchte die Fahrbahn der BAB 648 in Höhe der Ausfahrt

Rödelheim zu Fuß zu überqueren. Dabei kollidierte der gänzlich dunkel gekleidete

Mann mit dem Außenspiegel eines vorbeifahrenden PKW. Der Fußgänger erlitt

leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erzielte einen Wert von

über 1,5 Promille. Die Autobahn musste für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Frankfurt-Bornheim: Diebesduo beim Ladendiebstahl erwischt – Festnahme

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Nachmittag (15.11.2022) gelang es Mithilfe eines

Ladendetektivs in einem Kaufhaus in Bornheim zwei Ladendiebinnen dingfest zu

machen. Die Aufklärung weiterer Taten war die Folge.

Eine 45- und 42-Jährige fielen gestern Nachmittag gegen 14:45 Uhr dem

aufmerksamen Ladendetektiv in einem Kaufhaus auf der Berger Straße auf, als sie

versuchten, unbemerkt Waren zu entwenden. Aber nicht nur das. Der Detektiv

teilte den eingesetzten Polizisten mit, dass die 45-Jährige bereits um die

Mittagszeit verschiedene Artikel aus dem Sortiment entwendet habe, aber

unerkannt entkam. Überdies hinaus legte er den Beamten noch Videomaterial vor,

das die 45-Jährige bei einem Diebstahl in dem Kaufhaus drei Wochen zuvor zeigte.

All diese Umstände führten dazu, dass im Anschluss die Wohnung der 45-jährigen

Täterin durchsucht wurde. Auch hier konnte weiteres Diebesgut und Gegenstände

mit unklarer Herkunft gefunden werden.

Beide Frauen müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Unfall mit Straßenbahn

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Morgen (16. November 2022), gegen 05:30 Uhr,

ereignete sich in Sachsenhausen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer

Straßenbahn und einem Fußgänger. Der Passant, ein 54-jähriger Mann, kam aufgrund

der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach einer ersten Meldung, dass es im Bereich der Siemensstraße / Heisterstraße

zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, stellte sich heraus, dass sich der Unfall

jedoch im Bereich der Heisterstraße / Seehofstraße zugetragen hatte.

Demnach war eine Straßenbahn auf der Seehofstraße in Richtung Heisterstraße

unterwegs, als im Bereich Hausnummer 41 ein Fußgänger die Fahrbahn querte. Der

54-jährige Mann prallte mit der Straßenbahn zusammen und erlitt

lebensbedrohliche Verletzungen. Durch dann alarmierte Rettungskräfte erfolgten

vor Ort Reanimationsmaßnahmen. Der 54-Jährige kam im Anschluss in ein

Krankenhaus.

In der Folge der Kollision kam es zu umfangreichen Absperrmaßnahmen. An der

Unfallstelle wurden durch einen angeforderten Gutachter Drohnenaufnahmen

gefertigt. Aufgrund der durchgeführten Maßnahmen kam es zu Beeinträchtigungen im

Straßen- und Bahnverkehr. Der gesperrte Bereich konnte gegen 08:30 Uhr wieder

freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der genauen Unfallursache dauern an.