33-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Weimar – B 3: Auf der Bundesstraße 3 verstarb gestern spät Abend (15.11.2022) ein 33-jähriger VW-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 33-Jährige gegen 23.30 Uhr mit seinem VW von Gießen in Richtung Marburg unterwegs. In Höhe der Abfahrt Weimar/Roth verlor er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und anschließend eine Böschung hinauf. Der VW überschlug sich und kam letztlich auf der Straße zum Stehen.

Der im Landkreis Marburg-Biedenkopf lebende Unfallfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft ist ein Unfallsachverständiger beauftragt, die genauen Umstände des Verkehrsunfalls zu rekonstruieren.

Während der Rettungsarbeiten und der sich anschließenden Begutachtung der Unfallstelle durch den Sachverständigen, musste die Bundesstraße 3 in Richtung Marburg bis ca. 05.15 Uhr voll gesperrt werden.

Marburg: Mercedes touchiert –

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Daimlers, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Parkmanöver die schwarze A-Klasse hinten rechts touchiert hatte. Der Unfall ereignete sich am Samstag (12. November) zwischen 13.00 und 14.00 Uhr auf dem Lidl- Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße in Wehrda. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Beim Vorbeifahren Golf beschädigt –

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen im Rollwiesenweg geparkten Golf an der linken Seite. Der schwarze Kompaktwagen stand dort zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch und 08.00 Uhr am Samstag. Die Polizei schätzt den Schaden an Stoßfänger und Kotflügel auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Ebsdorfergrund: Poolwasser ausgelaufen –

Mehrere Tausend Liter Wasser sind auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Bruchgasse in Ebsdorf ausgelaufen, nachdem Unbekannte dort mit einem spitzen Gegenstand mehrere Folien eines Außenpools beschädigt hatten. Zeugen, die dort zwischen 17.00 Uhr am Dienstag (01. November) und 15.00 Uhr am Dienstag (08. November) verdächtigen Personen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach: Gutmütigkeit ausgenutzt –

Eine unbekannte Frau nutzte am Montag die Gutmütigkeit einer 33-Jährigen aus Bad Endbach aus. Gegen 17.40 Uhr sprach die Unbekannte die 33-Jährige an. Sie gab vor aus der Ukraine zu stammen und bat aus einer Notlage heraus um 15 Euro für ein Busticket. Da die Unbekannte dabei immer wieder in Tränen ausbrach und offensichtlich emotional sehr aufgelöst war, gab ihr die 33-Jährige das Geld. Anschließend umarmte die Unbekannte die 33-Jährige, bedankte sich und ging fort. Kurz darauf bemerkte dann das Opfer dann den Verlust ihrer Geldbörse, welche sie nach der Geldübergabe in die Handtasche gesteckt hatte. Offensichtlich wurde ihr das Portemonnaie während der Umarmung aus ihrer Tasche gezogen.

In den Abendstunden fand die 33-Jährige ihre Geldbörse zwischen geparkten Fahrzeugen wieder. Offenbar hatte die Bestohlene etwas Glück: Ein stark zusammengefalteter 50 Euro Schein befand sich noch darin. Diesen hatte die Diebin vermutlich übersehen.

Beschreibung der unbekannten Frau: Sie ist etwa 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Zopf zusammengebunden. Sie trug eine dunkle Jacke mit auffällig hellem Pelz an der Kapuze. Sie sprach kaum Deutch und nutzte ihr Handy zur Übersetzung. Wem ist die beschriebene Frau am Marktplatz ebenfalls aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 zu melden.