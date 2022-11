Auffahrunfall

Hünfeld. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (15.11.). Ein 23-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 7.15 Uhr in Hünfeld die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Kurz vor der Abzweigung Marbach musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Eine ihm nachfolgende 24-jährige Citroen-Fahrerin fuhr anschließend auf den VW auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (14.11.), gegen 13.20 Uhr, befuhren ein 61-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem silberfarbenen VW Passat und der Fahrer eines blauen Mazda 2 die Straße „An der Haune“ in Richtung B 62. Kurz vor der Auffahrt zur B 62 in Richtung Sorga kam der VW Passat verkehrsbedingt zum Stehen. Hier fuhr der blaue Mazda 2 auf den stehenden VW Passat des 61-jährigen Bad Hersfelders auf und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der flüchtende Fahrzeugführer wurde wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Bart. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (14.11.), um 9.30 Uhr, befuhren ein 64-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Mercedes Kombi, ein 62-jähriger Mann aus Ludwigsau mit einem VW Transporter und ein 43-jähriger Mann aus Bad Hersfeld ebenfalls mit einem VW Transporter in dieser Reihenfolge die Berliner Straße in Richtung Hainstraße. An einer dort befindlichen rot zeigenden Lichtzeichenanlage hielten der 64-jährige Mann mit seinem Mercedes Kombi und der 62-jährige Mann mit seinem Kleintransporter an. Dies bemerkte der 43-jährige Mann mit seinem VW Transporter zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Transporter auf. Dieser wurde dann auf den Mercedes Kombi geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (13.11.), 13 Uhr, bis Dienstag (15.11.), 7.47 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer die Fünfkirchener Straße in Richtung des Eichhofplatzes. Im Kurvenbereich streifte er aus ungeklärten Gründen den weißen Ford Fiesta einer 30-jährigen Frau aus Bad Hersfeld, der rechtseitig am Fahrbahnrand geparkt war. Durch die Kollision wurde der Fiesta auf den Ford Focus einer 31-jährigen Frau, ebenfalls aus Bad Hersfeld, geschoben. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 15. November durch die Polizeiinspektion Göttingen konnte ein tatverdächtiger 61-jähriger Lkw-Fahrer ermittelt werden. Der Mann gab an, in Bad Hersfeld eventuell an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.700 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Dienstag (15.11.), gegen 11.25 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren Pkw Golf auf einem Grundstück in der Straße „In der Kerbe“. Als sie anschließend wieder rückwärts auf die Fahrbahn fahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Sprinter-Fahrer aus Fulda, der die oben genannte Straße befuhr. Es entstand circa 6.500 Euro Gesamtschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Kradfahrer von der Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Samstag (12.11.), gegen 16.40 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Mann aus Kronberg im Taunus mit seinem BMW-Kraftrad die B 276 aus Eschenrod kommend in Richtung Schotten. Beim Abbiegen nach links auf die Landesstraße 3348 in Richtung Wingerhausen geriet er aus unbekannten Gründen nach rechts auf die rutschige Bankette. Dabei verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Der Kradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alsfeld. Am Dienstag (15.11.), gegen 17.50 Uhr, kam es in der Gemarkung Reibertenrod auf der L 3145 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann (Traktor mit Feldspritze) und einem Pkw. Ein 36-jähriger männlicher Fahrzeugführer aus Allersberg befand sich alleine in seinem Audi A5 und befuhr die L 3145 von Willingshausen aus kommend in Richtung Alsfeld. Das landwirtschaftliche Gespann befuhr ebenfalls diese Strecke und wollte kurz vor der Abfahrt Vockenrod nach links in einen Feldweg abbiegen. Durch den Fahrzeugführer des Pkw wurde dies zu spät bemerkt und er fuhr auf die am Traktor befindliche Feldspritze auf. Der Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die Feldspritze des Landwirts wurde ebenfalls beschädigt. Der 65-jährige Fahrzeugführer des Traktors blieb unverletzt. Die L 3145 musste kurzzeitig voll gesperrt werden und die Unfallstelle wurde durch die vor Ort befindliche Feuerwehr ausgeleuchtet. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 53.000 Euro.

Pferde verletzt – Zeugen gesucht

Flieden. Am 30. Oktober wurden bei zwei Pferden auf einer Koppel zwischen Magdlos und Buchenrod Verletzungen im Genitalbereich festgestellt. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass Unbekannte sich zwischen Samstagmorgen (29.10.) und Sonntagmorgen (30.10.) unerlaubt auf die Weide begeben und dort den Pferden die Verletzungen zugefügt haben. Ein Tierarzt musste die Vierbeiner in der Folge medizinisch behandeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet entsprechende Beobachtungen an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbrüche in Gartenhütten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (15.11.) in insgesamt drei Gartenhütten in der Straße „Im Bilder“ ein. Durch Einschlagen von Fenstern gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Langfinger lediglich aus einer Gartenhütte Diebesgut im Wert von etwa 300 Euro. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich mitunter um einen Flachbildfernseher der Marke Grundig und einen CD-Player des Herstellers JVC. Die genaue Höhe des Gesamtsachschadens ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit schwerverletzten Radfahrer

Zu einem Unfall mit schwerverletzten Radfahrer kam es in den späten Nachmittagsstunden des 14.11.2022 auf der Landstraße 3145 zwischen Alsfeld und Reibertenrod. Hier befuhr gegen 17:15 Uhr ein 74-jähriger Pkw Fahrer aus Antrifttal mit seinem Pkw die Landstraße von Alsfeld kommend in Fahrtrichtung Reibertenrod. Dabei stieß er mit einem vor ihm in gleicher Richtung fahrenden -19-jährigen Radfahrer aus Alsfeld zusammen, der durch den Aufprall zu Boden stürzte und sich dabei vermutlich einen Schienbeinbruch zuzog. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in das Kreiskrankenhaus Alsfeld eingeliefert. Zur Unfallursache könnte beigetragen haben, dass der Radfahrer dunkel gekleidet war und durch den Pkw Fahrer übersehen wurde. Sowohl am Pkw, als auch am Fahrrad, entstand Sachschaden. Dieser wird durch die Polizei mit etwa 2.200,- EUR beziffert.

Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht

Alsfeld. Mehrere Zeugen bemerkten am Mittwoch (09.11.), gegen 17.00 Uhr, im Bereich eines Kinderspielplatzes in der Goethestraße einen Mann, der keine Kleidung trug. Er flüchtete anschließend unerkannt in Richtung Rodenbergstraße/ Lessingstraße. Der Mann kann als etwa 1,85 Meter groß, circa 30 Jahre alt, kurze dunkel blonde Haare beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er keine Kleidung und machte auf dem Spielplatz Hampelmänner. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de